هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت در خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر حسین خوشایند صبح یکشنبه در جلسه هماهنگی ثبت‌نام مرحله شهرستانی مسابقات ملی مهارت در بیرجند اظهار داشت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی مسابقات ملی مهارت در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری به صورت سالانه است.

وی با اشاره به برگزاری مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات ملی مهارت در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری، بیان کرد: مرحله استانی این مسابقات نیز در تاریخ هفتم و هشتم مردادماه و مرحله کشوری نیمه دوم مهر ماه سال ۹۵ برگزار می‌شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی، ارتقاء فرهنگ مهارت آموزی در میان جوانان، ایجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات فنی و تجارب حرفه‌ای، شناسایی ومعرفی افراد ماهر و نخبه به صنایع وبنگاه‌های اقتصادی، فراهم کردن فرصت مناسب برای رقابت سالم میان جوانان کشور، کشف استعدادهای حرفه‌ای جوانان و ایجاد انگیزش در جوانان برای کسب مهارت را از جمله اهداف برگزاری این مسابقات عنوان کرد.

خوشایند ادامه داد: کارآموزان و آموزش‌دیدگان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، دانشجویان آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی و کارگران واحدهای صنعتی و صنفی و هنرجویان آموزش و پرورش در رشته‌های کار و دانش، فنی و حرفه‌ای و نظری می‌توانند با رعایت شرایط سنی در این دوره از مسابقات ملی مهارت شرکت کنند.

وی بیان داشت: علاقمندان به شرکت در این مسابقات، انتخابی چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت ابوظبی ۲۰۱۷ می‌توانند از هم اکنون تا ۱۵ اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به ثبت نام از طریق پرتال جامع این سازمان به آدرس:http://advari.irantvto.ir اقدام کنند.

به گفته وی برگزیدگان نهایی هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت پس از شرکت در اردوهای آماده سازی و گزینش نهایی در چند رشته منتخب به چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت که در سال ۲۰۱۷ در ابوظبی برگزار می‌شود، اعزام خواهند شد.