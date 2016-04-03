بهره برداری از فرهنگسرای اندیشه با ۷ هزارمتر زیربنا پیگیری می شود

حسین تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت های فرهنگی به عنوان یکی از پیش نیازهای ارتقای فرهنگ عمومی در جامعه اظهار داشت:شهر اندیشه از ظرفیت های بالقوه ای در عرصه فرهنگی و اجتماعی برخوردار است که با برنامه ریزی مدون و اصولی می توان به توفیقات برجسته ای همچون گذشته در این شهر ۱۰۰ هزار نفری نائل شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اندیشه افزود:خوشبختانه مجموعه شورای شهر نیز عنایت ویژه ای را به این عرصه حساس، خطیر و تعیین کننده معطوف داشته که یکی از نشانه های آن اعتبارات قابل توجهی بوده که در بخش زیرساخت های فرهنگی مدنظر قرار داده است.

تاجیک گفت:کلید خوردن فرهنگسرای اندیشه در فاز دوم این منطقه با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان، یکی از نمونه اقدامات برجسته چهارمین دوره شورای شهر اسلامی این شهر است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اندیشه عنوان کرد:با راه اندازی این پروژه می توان به دستاوردهای چشمگیری در عرصه های اجتماعی و فرهنگی دست یافت و با عنایت به اهمیت موضوع، بهره برداری از طرح مورداشاره با جدیت پیگیری می شود.

وی در تشریح مختصات و متراژ این پروژه عظیم افزود:طرح مذکور با هفت هزار متر زیر بنا در کنار مسجد چهارده معصوم(ع) با تعریف بخش های متعددی برای فعالیت های فرهنگی، هنری، آمفی تئاتر و...عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

تاجیک گفت:امیدواریم فرهنگسرای اندیشه در اواخر سال جاری افتتاح شود و با قرار گرفتن این پروژه در کنار ظرفیت های دیگر در بخش زیرساخت های فرهنگی همچون فرهنگسرای امام علی(ع) سعدی و...که در حال حاضر ارائه خدمات می کنند، روند توسعه و رشد فرهنگی در این منطقه از شهرستان شهریار با سرعت و شتاب هر چه بیشتری استمرار یابد.