جایگاه ششمی تیم مردان و بانوان ایران در پایان دور ششم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، در دور ششم مسابقات شطرنج قهرمانی تیمی آسیا (جام ملتهای آسیا) تیم ملی شطرنج بانوان کشورمان با نتیجه قاطع ۴ بر صفر تیم دوم امارات را شکست داد. تیم ملی شطرنج مردان ایران نیز در مصاف با تیم هند، صدرنشین جدول رقابتها و یکی از شانسهای اصلی کسب عنوان قهرمانی با نتیجه ۳/۵ بر ۰/۵ شکست خورد.
تیم های ملی شطرنج آقایان و بانوان کشورمان امروز یکشنبه و در دور هفتم این رقابتها به ترتیب به مصاف ویتنام و چین خواهند رفت.
رقابتهای شطرنج قهرمانی تیمی آسیا (جام ملتهای آسیا) از نهم فروردین ماه به میزبانی شهر ابوظبی در امارات آغاز شده و تا یازده روز ادامه دارد.
رده بندی تیم های برتر مردان در پایان دور ششم به این شرح است:
۱- هند (۱۱ امتیاز)
۲- چین (۱۰ امتیاز)
۳- قزاقستان (۹ امتیاز)
۴- بنگلادش (۸ امتیاز)
۵- مغولستان (۸ امتیاز)
۶- ایران (۸ امتیاز)
رده بندی تیم های برتر بانوان در پایان دور ششم به ترتیب ذیل است:
۱- ویتنام (۱۰ امتیاز)
۲-قزاقستان(۱۰ امتیاز)
۳-ازبکستان (۱۰ امتیاز)
۴-چین (۹ امتیاز)
۵- هند (۸ امتیاز)
۶- ایران (۶ امتیاز)
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