جایگاه ششمی تیم مردان و بانوان ایران در پایان دور ششم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، در دور ششم مسابقات شطرنج قهرمانی تیمی آسیا (جام ملتهای آسیا) تیم ملی شطرنج بانوان کشورمان با نتیجه قاطع ۴ بر صفر تیم دوم امارات را شکست داد. تیم ملی شطرنج مردان ایران نیز در مصاف با تیم هند، صدرنشین جدول رقابتها و یکی از شانسهای اصلی کسب عنوان قهرمانی با نتیجه ۳/۵ بر ۰/۵ شکست خورد.

تیم های ملی شطرنج آقایان و بانوان کشورمان امروز یکشنبه و در دور هفتم این رقابتها به ترتیب به مصاف ویتنام و چین خواهند رفت.

رقابتهای شطرنج قهرمانی تیمی آسیا (جام ملتهای آسیا) از نهم فروردین ماه به میزبانی شهر ابوظبی در امارات آغاز شده و تا یازده روز ادامه دارد.

رده بندی تیم های برتر مردان در پایان دور ششم به این شرح است:

۱- هند (۱۱ امتیاز)

۲- چین (۱۰ امتیاز)

۳- قزاقستان (۹ امتیاز)

۴- بنگلادش (۸ امتیاز)

۵- مغولستان (۸ امتیاز)

۶- ایران (۸ امتیاز)

رده بندی تیم های برتر بانوان در پایان دور ششم به ترتیب ذیل است:

۱- ویتنام (۱۰ امتیاز)

۲-قزاقستان(۱۰ امتیاز)

۳-ازبکستان (۱۰ امتیاز)

۴-چین (۹ امتیاز)

۵- هند (۸ امتیاز)

۶- ایران (۶ امتیاز)