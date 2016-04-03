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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

شطرنج قهرمانی تیمی آسیا؛

جایگاه ششمی تیم مردان و بانوان ایران در پایان دور ششم

جایگاه ششمی تیم مردان و بانوان ایران در پایان دور ششم

تیم ملی شطرنج مردان ایران در دور ششم مسابقات قهرمانی تیمی آسیا مقابل هند صدرنشین به برتری دست یافت در حالیکه در این مرحله تیم بانوان مقابل تیم دوم امارات صاحب برتری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، در دور ششم مسابقات شطرنج قهرمانی تیمی آسیا (جام ملتهای آسیا) تیم ملی شطرنج بانوان کشورمان با نتیجه قاطع ۴ بر صفر تیم دوم امارات را شکست داد. تیم ملی شطرنج مردان ایران نیز در مصاف با تیم هند، صدرنشین جدول رقابتها و یکی از شانسهای اصلی کسب عنوان قهرمانی با نتیجه ۳/۵ بر ۰/۵ شکست خورد.

تیم های ملی شطرنج آقایان و بانوان کشورمان امروز یکشنبه و در دور هفتم این رقابتها به ترتیب به مصاف ویتنام و چین خواهند رفت.

رقابتهای شطرنج قهرمانی تیمی آسیا (جام ملتهای آسیا) از نهم فروردین ماه به میزبانی شهر ابوظبی در امارات آغاز شده و تا یازده روز ادامه دارد.

رده بندی تیم های برتر مردان در پایان دور ششم به این شرح است:
۱- هند (۱۱ امتیاز)
۲- چین (۱۰ امتیاز)
۳- قزاقستان (۹ امتیاز)
۴- بنگلادش (۸ امتیاز)
۵- مغولستان (۸ امتیاز)
۶- ایران (۸ امتیاز)

رده بندی تیم های برتر بانوان در پایان دور ششم به ترتیب ذیل است:
۱- ویتنام (۱۰ امتیاز)
۲-قزاقستان(۱۰ امتیاز)
۳-ازبکستان (۱۰ امتیاز)
۴-چین (۹ امتیاز)
۵- هند (۸ امتیاز)
۶- ایران (۶ امتیاز)

کد مطلب 3589242
زینب حاجی حسینی

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