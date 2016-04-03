«جمعه سیاه» خواندن۷ اسفند توسط نماینده حامی دولت و واکنش ابوترابی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی محمد باقری نماینده مردم بناب در مجلس به عنوان ناطق میان‌دستور سخنرانی کرد و در بخشی از نطق خود، عبارات تندی را درباره انتخابات هفتم اسفند و شیوه برگزاری آن در شهر بناب آذربایجان شرقی مطرح کرد.

این نماینده حامی دولت که از راهیابی به مجلس دهم بازمانده است، در نطق خود با «جمعه سیاه» خواندن انتخابات هفتم اسفند عنوان کرد: انتخابات در بناب، افتضاح بود؛ مردم بناب دیدند که پول‌های بابک زنجانی چطور نتیجه انتخابات را تغییر داد.

این نماینده مجلس گفت: در انتخابات «جمعه سیاه» هفتم اسفند، نزدیک به ۳۰ هزار رأی در بناب خرید و فروش شد.

نماینده مردم بناب در مجلس همچنین خواستار اعزام یک هیات حقیقت‌یاب از شورای نگهبان به این شهرستان شد.

پس از پایان نطق این نماینده، حجت‌الاسلام سیدمحمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، تاکید کرد: اگر همکاران محترم در یک حوزه انتخابیه نقدی دارند، نباید واژه «جمعه سیاه» و واژه‌های این‌چنینی را به کار بگیرند.

وی افزود: روز انتخابات یکی از روزهای اوج و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و مشارکت بیش از ۶۲ درصدی مردم با بالاترین انضباط و با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، اساس اقتدار نظام اسلامی است و باید در به کارگیری این واژه‌ها دقت شود.

نماینده مردم بناب در بخش دیگری از نطق خود با بیان اینکه در شهرهای کوچک حرف اول و آخرانتخابات را پول می‌زند، خاطرنشان کرد: انتخابات به بنگاه‌های خرید رأی تبدیل شده است و ضروری است که قانون انتخابات اصلاح شود.

باقری همچنین با تاکید بر عدم ورود نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات ابراز امیدواری کرد روزی بیاید که احزاب قوی در کشور و در جریان انتخابات ایفای نقش کنند.

وی همچنین با بیان اینکه ۱۷۰ میلیارد تومان برای انتخابات الکترونیک در نظر گرفته شده بود، گفت: وزیر کشور و اعضای شورای نگهبان در رسانه ملی پاسخ دهند که چرا این کار عملیاتی نشد.

این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: از رهبر معظم انقلاب می‌خواهم به هر نحو ممکن استانی و حزبی شدن انتخابات را در کشور عملیاتی کنند که کلید حل مشکلات نیز همین است.