به گزارش خبرگزاری مهر، در اين نمايش كه كارى از گروه «هنرهاى اجرايى ويرگول» است، طراحى صحنه و مشاوره كارگردان توسط آروند دشت آراى انجام شده است. بازيگران نمایش «پليس» (به ترتيب ورود) عبارت از كيوان جديری، مهان راد، ساره شانديز، سپيده لاريجانی، سايه معينی، امين موحدی پور، محمد هدايت زاده، شهاب عباسيان، نگين تبرا و سعيد كرمی هستند.

آذين پذيرا طراح لباس و گريم، سينا قمصريان طراح گرافيک، كيارش مسيبی عكاس، عسل عباسيان مشاور رسانه اى، محمد آذربرزين روابط عمومى، على پويا قاسمى طراح نور، ايمان نوبختى موسيقى و ماهان خمامی ويديو آرت دیگر عوامل نمایش «پلیس» هستند.

تماشاخانه كلاسيک با نمايش «پليس» از ٢١ فروردين ماه افتتاح مى شود. این تماشاخانه در خیابان بهشتی، اول خیابان قائم مقام فراهانی کوچه ایزد، پلاک ۲ (جنب مترو میرزای شیرازی در خط ۳، کوچه ایزد) واقع شده است و از ۲۱ فروردین‌ماه، هر شب ساعت ١٨ میزبان نمایش «پليس» می‌شود.