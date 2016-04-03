وهابیت منبع اصلی تروریسم بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تلگراف در گزارشی درباره وهابیت در عربستان و ارتباط آن با گسترش تروریسم در کشورهای مختلف نوشت: ایدئولوژی این تفکر افراطی توانسته است تعدادی از کشورهای جهان را هدف هجوم خود قرار دهد.

به نوشته تلگراف، ریشه های گروه تروریستی داعش به وهابیت باز می گردد که تفکری افراطی است و در عربستان از قرن ۱۸ میلادی برقرار است. این وهابیت هم اکنون در سراسر جهان تاثیر (منفی) دارد.



روزنامه الوطن به نقل از تلگراف نوشت: در ژوئیه سال ۲۰۱۳ میلادی، پارلمان اروپا در استراسبورگ وهابیت را به عنوان منبع اصلی تروریسم جهانی دانست.



تلگراف افزود: وهابیت با پول های عربستان و تاثیر مرکزی این کشور بر دیگر کشورهای عربی، از نفوذ روز افزونی در برخی کشورها برخوردار شده است.



به نوشته این روزنامه، مفتی کل عربستان اخیرا اقدامات گروه داعش را محکوم کرده و گفته است، افکار افراطی و تندروانه و تروریسم به هیچ شکل رابطه ای با اسلام ندارد. تلگراف با این حال خاطرنشان کرد، این محکومیت جای تعجب و شگفتی دارد و بیانگر یک تناقض بزرگ در ریاض است زیرا اعضای خاندان حاکم در عربستان برای وهابیت کف می زنند و به آن افتخار می کنند.



تلگراف افزود: با پول نفت و فاکتورهای دیگر، جمعیت های خیریه سعودی از آغاز سال ۱۹۷۰ میلادی از مدارس (به اصطلاح) دینی و مساجد در سراسر جهان به منظور گسترش تفکر وهابیت حمایت می کنند. وزارت خارجه آمریکا ارزیابی کرد که در چهاردهه گذشته، عربستان بیش از ۱۰ میلیارد دلار برای موسسات خیریه به منظور تبدیل جریان سُنی به جریان متعصبِ متعهد به وهابیت هزینه کرده است.



برپایه این گزارش، مسئولان اطلاعاتی اتحادیه اروپا ارزیابی می کنند که ۱۵ تا ۲۰ درصد این افراد به گروه القاعده و سایر گروههای تروریستی پیوسته اند.



تلگراف نوشت: وهابیت در سال ۱۹۲۵ میلادی بر شهر مکه مکرمه مسلط شد و جوانان بیکار را برای واردکردن به تفکر وهابیت و سلفی گری جذب کرد.

گروه بوکوحرام اکنون تفکر وهابیت را دنبال می کند؛ این تفکر باعث ظهور هسته های عناصرِ فعال درخارج از عربستان برای حملات تروریستی نظیر آنچه درشهرهای بیروت، پاریس، بروکسل و اخیرا لاهور روی داد، آماده است.