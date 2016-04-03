کارشکنی عربستان در برنامه سفر حجاج ایرانی سال ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی قاضی عسکر در نخستین دیدار با کارکنان سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری درسال ۹۵ اظهارداشت: در سال جدید همه باید تلاش کنیم تا با کمک یکدیگر و جدیت کامل گام های اساسی تری برای تحقق اهداف نظام درحوزه حج و زیارت برداریم.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به موانع ایجاد شده برای سفر رئیس سازمان حج و زیارت به عربستان برای گفتگو در موضوع حج سال ۹۵ گفت: امیدواریم مقام های سعودی درباره این سفرکه به دعوت وزیر حج عربستان است در روزهای آینده تصمیم گیری کنند.

سرپرست حجاج ایرانی تصریح کرد: بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت براساس رسالت خود تاکنون تمام تلاششان را بکار برده اند تا برنامه ریزی برای حج امسال برای زائران ایرانی در زمان مقرر انجام شود لیکن متاسفانه تاخیر ایجاد شده توسط عربستان برای انجام مذاکرات مقدماتی و فراهم شدن مقدمات حج مانند آموزش، تامین مسکن، حمل و نقل، تغذیه و... به معنای آن است که نمی خواهند سفر حج برای زائران ایرانی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه وزیر خارجه عربستان اعلام کرده است مسئله حج از روابط سیاسی دو کشور جداست، افزود: آنچه در عمل مشاهده می شود مغایر با این گفته سعودی هاست.

حجت الاسلام قاضی عسکر اضافه کرد: در قرآن برای «صد عن سبیل الله» عواقب خطرناکی در نظرگرفته شده است و دولتمردان سعودی باید مراقب باشند تا گرفتار این ظلم عظیم نشوند.

سرپرست حجاج ایرانی اظهارداشت: اگر در روزهای آینده گفتگوهای طرفین انجام نشود، شرایط برای برگزاری حج مطلوب بسیار دشوار خواهد شد.

نماینده ولی فقیه همچنین ادامه تعطیلی سفر عمره زائران ایرانی را به دلیل بی تدبیری مسئولان مربوطه در کشور میزبان دانست و با اشاره به اینکه عربستان با افراد خاطی حادثه فرودگاه جده برخورد لازم را نکرده است، افزود: در این حادثه برای رعایت عزت و شئونات مردم عزیزمان طبیعی بود که واکنش نشان دهیم و آنها هم براساس شرع مقدس اسلام مسئولیت داشتند تا با افراد خاطی برخورد کنند و عکس العمل لازم را نشان دهند ولی متاسفانه بدلیل برخورد نکردن با افراد خاطی، تعطیلی عمره ادامه یافت.

وی اضافه کرد: در حج امسال هم مشکل از طرف مقابل است، ما درچند سال گذشته تلاش کرده ایم حج به روابط سیاسی دو کشور پیوند نخورد و آنها نیز پذیرفته بودند و حج هم به خوبی انجام می شد لیکن شرایط در سال جاری برعکس است.

سرپرست حجاج ایرانی از حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام و فاجعه منا به عنوان حوادث تلخ و غیرقابل قبول برای امت اسلامی نام برد و اظهار داشت: متاسفانه علی رغم قولی که پادشاه عربستان به آسیب دیدگان داد هنوز غرامتی به بازماندگان پرداخت نشده است.

وی با تاکید بر اینکه واکنش عربستان در این دو حادثه مناسب نبود، افزود: با وجود تائید بالاترین مقام سعودی دیه حادثه دیدگان مسجدالحرام به هیچ یک از کشورها پرداخت نشده است و درمورد دیه حادثه دیدگان منا تاکنون اقدامی صورت نگرفته است و این برای جهان اسلام قابل قبول نیست.

حجت الاسلام قاضی عسکر در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به شرایط کنونی ضرورت برنامه ریزی ویژه درخصوص روش کار و تعیین اولویت ها را خاطرنشان ساخت و ازمجموعه بعثه و سازمان حج و زیارت خواست با تدبیر و بر اساس اولویت ها و ضرورت ها عمل کنند.

وی لزوم کارهای جدی تر و بهتر درحوزه عتبات را یادآور شد و افزود: حال که مردم به این حوزه رغبت بیشتری نشان می دهند باید بستر مناسب را برای آنان فراهم کرد و برای برطرف کردن نواقص و اداره بهتر امور زائران عتبات گام های بلندتر و جدی تری برداشت.

نماینده ولی فقیه مجموعه حج و زیارت را یک مجموعه دینی و معنوی ذکر کرد که باید روش و منش دینی و اسلامی آنان برای دیگران الگو بوده و شئونات دینی و اخلاقی را در برخورد با مردم رعایت و به قوانین ملتزم باشد.

وی خواستار آسیب شناسی و برطرف کردن نواقص شد و افزود: نقاط قابل توجه و سودمند باید تقویت شود و همانطور که در دعای تحویل سال می خوانیم «حول حالنا الی احسن الحال» ، شرایط رو به رشدی را پیش رو داشته و در همه زمینه ها شاهد موفقیت های روزافزون و وضعیت بهتری باشیم.