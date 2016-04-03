به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علیرضا منادی نماینده مردم تبریز در نطق میان دستور گفت: رکود موجود در اقتصاد کشور موجب مشکلات زیادی برای ماشین‌سازی تبریز شده و این کارخانه را در آستانه انحلال قرار داده است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری و نامگذاری سال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد درون‌زا نه اقتصاد پایتخت‌گرا و مرکزگرا.

منادی با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های بومی در اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: در آذربایجان هنر موسیقی بسیار پردرآمد است اما مورد بی‌مهری مسئولان قرار گرفته است.

نماینده مردم تبریز در مجلس با تاکید بر لزوم اجرای اصول مترقی ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی، گفت: استفاده حاکمیت از ظرفیت همه قومیت‌ها و اجرای صحیح اقتصاد مقاومتی ضروری است.

وی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور در سفر به استان آذربایجان قول داد که در تبریز فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی ایجاد شود که این قول عملی نشد.

عضو هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: زمانی که ۵۷ کشور اسلامی، تبریز را به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ معرفی کردند، چرا دولت به فکر میزبانی از ۱.۵ میلیون توریست در تبریز نیست؟

منادی از دولت خواست بودجه کافی برای توسعه گردشگری و هتلداری در استان آذربایجان اختصاص دهد.