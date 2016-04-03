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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۴:۲۱

مدیر کل هواشناسی استان زنجان:

میزان بارش ها در زنجان رشد ۲۱درصدی دارد

میزان بارش ها در زنجان رشد ۲۱درصدی دارد

زنجان - مدیرکل هواشناسی استان زنجان از افزایش ۲۱درصدی بارش ها از آغاز سال زراعی سال گذشته تا سیزدهم فروردین ماه در استان خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به میزان بارش ها از آغاز سال زراعی سال گذشته تا سیزدهم فروردین ماه در استان زنجان اشاره کرد و افزود: در این راستا طی این بازه زمانی میزان بارش ها در استان ۲۴۷ میلی متر بوده است. 

وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارش مربوط به شهرستان قیدار با ۳۴۳ میلی متر و ماهنشان با ۱۸۱ میلی متر است و ادامه داد: میزان بارش ها در استان زنجان طی این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد رشد و نسبت به میانگین بلند مدت هم ۱۹ درصد رشد دارد. 

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه طی ایام نوروز ۱۲ فروردین ماه سردترین روز با شش درجه زیر صفر در منطقه خیر آباد بود، گفت: شهرستان زنجان با ۲۲۶ میلی متر بارش طی این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد و میانگین بلند مدت هم ۲۳ درصد رشد دارد.

یاغموری از وقوع وزش باد و بارش پراکنده باران طی سه روز آینده در استان زنجان خبر داد و افزود: طی چند روز آینده هوای زنجان گرم می شود. 

کد مطلب 3589265

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