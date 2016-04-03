«روش تدریس فلسفه و کودک» منتشرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوم آوریل، زادروز هانس کریستین اندرسن، نویسنده دانمارکی و خالق کتابهای ماندگاری ازجمله «دخترک کبریت فروش، جوجه اردک زشت، بندانگشتی، لباس جدید امپراتور» و بسیاری دیگر از قصهها و داستانهای کودکانه است. این روز را روز جهانی کتاب کودک نامگذاری کردهاند اما متأسفانه در هیاهوی تعطیلات نوروزی و مناسبتهای دیگری که به بزرگترها مربوط میشود، روز کتاب کودک در تقویم ما گمشده و از اهمیت پرداختن به چنین روزی برای آیندگان غافلیم.
با توجه به اینکه امروزه توجه زیادی به آموزش فلسفه به کودکان میشود و قرار است که در مدارس به این موضوع بیشتر پیردارند میخواهیم کتاب «روش تدریس فلسفه و کودک» به نویسندگی معصومه ایمانی، فرزانه تاجبخش و لعیا رحیم زاده را معرفی کنیم.
کتاب «روش تدریس فلسفه و کودک» در ۱۰۴ صفحه به همت انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشرشده است.
این کتاب به موضوعاتی همچون تدریس فلسفه و کودک، الگوی تدریس خاص فلسفه و کودک، ویژگیهای مربی، راههای ارتباط مؤثر مربی، خصوصیات تربیتی مربی، مربی در نقش هدایتگر، خصوصیات مربی موفق، نکات کاربردی، برنامه درسی فلسفه و کودک، محتوای آموزشی، تهیه و تنظیم محتوای آموزشی، محورهای اصلی محتوای آموزشی، مهارت تدریس، خصوصیات مفاهیم انتخابی، روش تدریس فلسفه کودک، ابعاد و فضای کلاس، نور و رنگ و تهویه، تجهیزات لازم برای هر دانشآموز، امکانات جانبی کلاس، جنبه کیفی عملکرد مربی، آسیبشناسی نقش ناظر، آسیبشناسی طرح فلسفه و کودک، آسیبشناسی عملکرد ناصحیح تعلیم و تربیت در طرح فلسفه و کودک و انواع ارزشیابیهای روش تدریس فلسفه و کودک پرداخته است.
در مقدمه این کتاب آمده است: با رشد و توسعه تعلیم و تربیت در جهان و ابداع روشهای جدید آموزشی با رویکرد فلسفی و تفکر برانگیز پیشبینی میشود که برنامه آموزشی فلسفه و کودک جایگاه خود را بهمرورزمان پیدا میکند و ارزش و بهای آن شناخته میشود. در این راستا نیازمند تربیت مربیانی دلسوز و کارآمد در این رشته آموزشی هستیم و ناگزیر نیاز به تهیه و تدوین روش تدریسی در کلاس فلسفه و کودک خواهیم داشت. ازآنجاکه این رشته در ماهیت، متمایز و متفاوت از سایر دروس است به سبب وجود مبانی و اصول خاص روش تدریس این رشته نیز تفاوت ماهوی با روش تدریس سایر دروس دارد.
در ادامه کتاب میآید: در مفهوم تدریس فلسفه و کودک تعریفهای بسیاری ارائهشده است، بعضی آن را بیان صریح معلم درباره آنچه باید یاد گرفته شود، تلقی میکنند گروهی آن را هم ورزی متقابل بین معلم و شاگرد و محتوا در کلاس درس میدانند و عده زیادی از مربیان و متخصصان تعلیم و تربیت فراهم آوردن موقعیت و اوضاع و احوالی که یادگیری را برای شاگردان آسان کنند بیان میکنند. ازاینرو تدریس یک فعالیت است ولی نه هر نوع فعالیتی بلکه امری است که باهدفی خاص و آگاهانه صورت میگیرد و باعث تغییر در دانشآموز میگردد.
در کتاب روش تدریس فلسفه و کودک آمده است: امروزه صاحبنظران تعلیم و تربیت بر این باورند که مدرسه یا محیط آموزشی تنها مکانی برای درس خواندن نیست بلکه آن را مرکزی برای پرورش تفکر و خلاقیت دانش آموزان میدانند بدین معنا که مربیان سعی میکنند دانش آموزان را برای رسیدن به زندگی مطلوب و انسانی آماده سازند و بیتفاوتی را از ذهن آنها بزدایند تا به قابلیت تدبر و تفکر و تعقل دست یابند. اولین گام برای دستیابی به این هدف، انتخاب مربی مناسب است که در پرورش تفکر و اندیشه دانش آموزان ایفای نقش کرده و با دانش آموزان ارتباط مؤثر برقرار نماید و هدایت کلاس را در جهت پیادهسازی اهداف فلسفه و کودک بر عهده بگیرد.
کتاب «روش تدریس فلسفه و کودک» در ۱۰۴ صفحه، تهیه و تنظیم: معصومه ایمانی، فرزانه تاجبخش و لعیا رحیم زاده به همت انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا، در قطع شومیز به قیمت چهار هزار و پانصد تومان منتشر شده است.
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