مشارکت مردم در اقتصاد کشور با توجه به محدودیت های دولت ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در نطق میان دستور گفت: امروز زنان ایران خواستار مشارکت اجتماعی هستند. نباید با بی توجهی به حق انتخاب شهروندان اصفهان، حق نمایندگی از خانم خالقی سلب شود. از نهادهای حاکم انتظار داریم در این خصوص به قانون عمل کنند.

وی تصریح کرد: هر اقدامی که به شکاف میان نظام و مردم بیانجامد، ضربه به نظام اسلامی است.

نماینده حامی دولت بر لزوم مشارکت مردم در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: به خاطر محدودیت های مالی دولت باید مشارکت مردم در اقتصاد افزایش یابد.

وی تصریح کرد: آی دلواپسان، تائید جهانی حقوق هسته ای، آزاد سازی دارائی های بلوکه شده، بستر سازی برای سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات غیر نفتی از نتایج برجام است.

وی ادامه داد: ملت ایران قدرشناس بانیان تصویب برجام هستند نه بار خاطر آنان.