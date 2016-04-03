رکورد جدید مصرف برق در منازل/ رکود، مصرف برق صنایع را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود افزایش قیمت برق در سال گذشته، مصرف این حامل انرژی پاک نه تنها کاهش نیافته که با افزایش بیش از پنج درصدی همراه بوده است.

براساس آمارهای رسمی ارائه شده از سوی توانیر، سال گذشته مجموع برق فروش رفته به تمامی گروه‌هاي مشتركان به بیش از ۲۳۱ میلیارد كيلووات ساعت رسيد كه اين ميزان نسبت به سال ۹۳ حدود ۵.۳ درصد افزايش را نشان مي‌دهد. در اين ميان بخش خانگي با ۳۳.۷ درصد بيشترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داده است.

با اين حال صنايع، تنها گروهي از مشتركان برق بودند كه سال گذشته روند نزولي مصرف را تجربه كردند. مصرف اين گروه از مشتركان از ۳۳.۸ درصد در سال ۹۳ به ۳۲ درصد در سال ۹۴ كاهش یافته است كه نشان از كاهش سهم مصرف برق در ميان گروه توليدكنندگان جامعه دارد.

در این بین وجود رکود شدید در فضای کسب و کار کشور به ویژه در حوزه تولید و صنعت یکی از مهمترین دلایل کاهش مصرف برق در بخش مشترکان صنعتی کشور در سال ۱۳۹۴ به شمار می رود.

همچنين سال گذشته بخش صنعت با ۳۲ درصد، رده دوم ميزان برق مصرفي را به خود اختصاص داد و پس از آن به ترتيب بخش‌هاي كشاورزي با ۱۶.۱ درصد، عمومي با ۹.۴ درصد، تجاري ۷.۳ درصد و روشنايي معابر با ۲.۱ درصد در رده هاي بعدي مصرفي قرار دارند.

نگاهي دقيق تر به اين آمار نشانگر آن است كه ميزان مصرف به جز بخش صنعت، در تمام گروه‌هاي مشتركان برق افزايش داشته است.

براين اساس، ميزان مصرف برق مشتركان خانگي در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ به ميزان ۱.۳ درصد افزايش يافته است كه از اين ديدگاه در ميان ساير بخش هاي مصرفي ركورد دار بوده به طوری‌که بخش عمومي و روشنايي معابر پس از بخش خانگي در رده‌هاي بعدي رشد مصرف قرار دارند به گونه‌اي كه ميزان مصرف برق بخش عمومي از ۹ درصد در سال ۹۳ به ۹.۴ درصد در سال ۹۴ افزايش يافته و ميزان مصرف برق در بخش روشنايي معابر هم در این مدت از ۱.۷ درصد به ۲.۱ درصد رسيد.

از سوی دیگر ميزان مصرف برق بخش كشاورزي از ۱۶ درصد در سال ۹۳ به ۱۶.۱ درصد در سال ۹۴ و مصرف بخش تجاري نيز از هفت درصد به ۷.۳ درصد افزايش يافت.