۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان قزوینی خریداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نیاز علی ابراهیمی پاک صبح یکشنبه در جلسه ستاد بازار محصولات کشاورزی که با حضور معاونین و مدیران این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: شرایط مناسبی برای تولید گندم در سالجاری وجود دارد و باید بستر مناسبتری برای خرید گندم از کشاورزان فراهم شود.

وی پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری بیش از ۳۲۰ هزار تن گندم در استان تولید شود که از این میزان حدود ۲۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان استان خریداری شود.

ابراهیمی پاک گفت: تعداد مراکز خریدگندم را باید با توجه به گستردگی سطح اراضی کشاورزی استان برنامه ریزی کرد تا گندم تولیدی کشاورزان در استان خریداری و تحویل گرفته شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه به کشت محصول ذرت اشاره کرد و اظهار داشت: کشت ذرت در حال آغاز است و بذر ذرت به اندازه کافی در استان وجود دارد.

ابراهیمی پاک اضافه کرد : استان قزوین ۷۰۰ تن بذر ذرت برای کشت نیاز دارد که پیش بینی می شود، امسال ۱۷ هزار هکتار به زیر کشت ذرت دانه ای و علوفه ای رود.

وی همچنین بیان کرد: امسال بیش از ۵ هزار تن کلزا از کشاورزان استان بصورت تضمینی خریداری شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان رضایت از نحوه توزیع میوه شهروندان قزوینی در شب عید امسال اظهار داشت: مدیریت توزیع میوه شب عید امسال بسیار مناسب بوده و مردم در تهیه میوه هیچگونه مشکلی نداشتند.

ابراهیمی پاک اضافه کرد: درشب عید امسال؛ انسجام و هماهنگی مناسبی بین دستگاههای متولی و جهاد کشاورزی وجود داشت و شهروندان بدون هیچگونه مشکلی میوه شب عید خود را تهیه کردند.