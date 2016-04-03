محور تهم به چورزق پاکسازی شد

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: از روز شنبه گذشته، کیلومتر ۲۰ محور تهم به چورزق به علت ریزش کوه مسدود و مانع تردد شده بود که با تلاش دو روزه راهداران این محور در حال حاضر پاکسازی شده است.

مسئول مرکز مدیریت راه های استان زنجان ضمن بیان اینکه در حال حاضر مشکلی برای تردد مسافران وجود ندارد ولی رانندگان باید با احتیاط و از راه مجاور محور تردد کنند، گفت: محور زنجان به طارم جایگزین برای محور تهم به چورزق است و مسافران از این محور باید تردد کنند.

محور زنجان- تهم- چورزق در تیرماه سال ۹۱ افتتاح شد، محوری که از همان روزهای اول افتتاح با مشکلات متعددی مواجه بود. ریزش مقعطی سنگ از کوه، عدم آنتن دهی تلفن همراه در مسیر و نبود پاسگاه پلیس راه تنها بخشی از مشکلات این محور بود.

با توجه به اینکه این محور در منطقه کوهستانی با موقعیت زمین شناسی سنگی قرار دارد، هنگام عملیات عمرانی برای باز کردن مسیر کوه ها بیش از ۶۰۰ تن مواد منفجره استفاده شد که همین امر باعث شد تا شکاف های زیادی در کوه ها به وجود آید؛ به گونه ای که با اندکی نرم و سست شدن خاک، این ریزش ها آغاز می شود و عبور و مرور از محور تهم-چورزق را در مواردی خطرناک و حتی ناممکن می سازد.