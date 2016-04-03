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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹

در طرح نظارتی نوروز؛

واحدهای صنفی متخلف استان سمنان ۵۹۳ میلیون ریال جریمه شدند

واحدهای صنفی متخلف استان سمنان ۵۹۳ میلیون ریال جریمه شدند

سمنان-رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از انجام هفت هزار و ۹۳۸ مورد بازرسی در ایام نوروز خبر داد و گفت: در این راستا واحدهای متخلف ۵۹۳ میلیون ریال جریمه شدند.

رحمان اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهرضمن اشاره به انجام هفت هزار و ۹۳۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان سمنان در ایام نوروز اظهار داشت: این بازرسی ها به منظور رصد وضعیت بازار کالا و خدمات و به ویژه کالاهای اولویت دار و نظارت بر مراکز فعال تجاری و اقتصادی استان سمنان و همچنین جلوگیری از هرگونه افزایش بی رویه قیمت ها در قالب طرح های مختلف صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در این بازرسی ها که توسط کارشناسان نظارت و بازرسی، بازرسان و ناظران افتخاری سازمان صنعت، معدن و تجارت به صورت مستمر و روزانه از واحدهای صنفی و سطح عرضه و در قالب بیش از ۹۰ گشت مشترک با دستگاه های ذیربط انجام شد، خاطرنشان کرد: در این راستا تعداد ۵۲۳ مورد پرونده تخلف ثبت شد.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ادامه داد: این تخلفات اعم از گرانفروشی، کم فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخنامه، عدم ارائه فاکتور و عرضه و غیره به ارزش ریالی ۵۹۳ میلیون و ۹۰۴ هزار ریال کشف که جهت بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

رحمان اعرابی اضافه کرد: همچنین در این مدت تعداد ۳۶۴ مورد شکایت مردمی به سامانه رسیدگی به شکایات مردمی (ستاد خبری) سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام شده که توسط بازرسان و کارشناسان این اداره رسیدگی و بررسی شده است.

کد مطلب 3589288

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