بالندگی در هر جامعه به حضور سازنده زنان بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله خبیر پیش از ظهر امروز یكشنبه در مراسم نشست با بانوان فرهیخته استان خوزستان عنوان كرد: هیچ فردی نمی تواند نقش موثر بانوان در رشد و توسعه هر جامعه ای را انكار كند. به طور حتم در صورت حضور فعال بانوان در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی و اجتماعی می توان شرایط بهتری را در سطح جامعه ایجاد كرد.

وی افزود: بالندگی در جامعه تا حد بسیاری بستگی به حضور و نقش پررنگ زنان در اجتماع دارد. حضور زنان می تواند بسیاری از نارسایی های موجود را مرتفع كند.

خبیر با اشاره به محدودیت های فراوان حضور زنان در جامعه تصریح كرد: در صورتی كه زنان به وظایف اجتماعی خود به درستی عمل كنند وضعیت موجود تغییر خواهد كرد و بسیاری از شاخص های فعلی در زمینه ناهنجاری های اجتماعی همچون بزهكاری دچار تحول خواهد شد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با بیان اینكه محدودیت بانوان، دارای سابقه ای تاریخ است، اظهار كرد: در جوامع غربی نیز وضعیت به همین شكل است و زنان برای رسیدن به حقوق برابر تلاش بسیاری می كنند. ما نیز باید به تدریج به سمتی بریم كه نقش و حضور سازنده زنان در جامعه را افزایش دهیم و بانوان بتوانند مسئولیت های مهم تری در جامعه را بر عهده بگیرند.

وی گفت: در عرصه اشتغال نیز باید راه را برای حضور برابر زنان فراهم كرد. امیدوار هستیم در آینده به نقطه ای برسیم كه برای هر منصب فارغ از جنسیت به توانمندی افراد توجه كرد.