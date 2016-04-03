عدم اقدام جدی دولت در مقابل نقض برجام، جای سوال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس، تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و وزراء از سوی هیئت رئیسه مجلس قرائت شد.

محمدرضا رضائی نماینده مردم جهرم در تذکر کتبی به وزیر آموزش و پرورش، از عدم پرداخت پاداش پایان خدمت معلمان بازنشسته در برخی شهرستان ها از جمله جهرم انتقاد کرد و خواستار حل این مشکل شد.

بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد نیز در تذکری کتبی به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، خواستار جلوگیری از اخراج ۵۰۰ کارگر نساجی بروجرد شد.

عباس مقتدائی نماینده مردم اصفهان نیز در تذکری به وزیر نیرو، بر ضرورت تامین آب کشت بهاره کشاورزان اصفهانی و جلوگیری از وارد شدن خسارت به آنان تاکید کرد.

ابراهیم کارخانه ای نماینده مردم همدان نیز در تذکر کتبی به رئیس جمهور با بیان اینکه اعمال تحریم های پی در پی از سوی آمریکا، نقض مکرر برجام است، گفت: ایجاد فضای مدیریت شده توسط آمریکا در ارتباطات و مبادلات بانکی، این سوال را پیش می آورد که چرا اقدام جدی از سوی دولت برای مقابله انجام نمی شود.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه و عنایت الله هاشمی نماینده رودان نیز در تذکر مشترک به رئیس جمهور، خواستار تسریع در ایجاد حقابه از رودخانه های مرزی به ویژه در استان سیستان و بلوچستان با توجه به اقدام برخی کشورهای همسایه در قطع جریان آب این رودخانه ها شدند.