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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸

مسئول ایثارگران سپاه قدس گیلان خبر داد؛

شهادت دو مدافع حرم گیلانی در سوریه

شهادت دو مدافع حرم گیلانی در سوریه

رشت- مسئول ایثارگران سپاه قدس گیلان از شهادت «سعید مسافری ماکلوانی» و «جمال رضی» دو مدافع حرم گیلانی در عملیات مستشاری در کشور سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه قدس گیلان، سرهنگ احدالله سیرتی درباره شهادت دو تن از مدافعان حرم گیلانی توضیح داد: این دو شهید بزرگوار روز شنبه حین عملیات مستشاری در استان حلب در شمال کشور سوریه به فیض شهادت رسیدند.

وی افزود: این دو شهید گیلانی ۳۰ و ۳۵ ساله و از شهرهای فومن و آستانه اشرفیه ۱۷ بهمن ماه ۹۴ از شهرستان های رشت و آستانه اشرفیه برای دفاع از حرم حضرت زینب کبری (س) عازم سوریه شده بودند.

 سرهنگ سیرتی گفت: زمان برگزاری مراسم تشییع و تدفین این شهدای والامقام پس از انتقال پیکر مطهرشان به خاک کشور اعلام می‌شود.

شهیدان مسافری و رضی متأهل بودند و از شهید جمال رضی دو فرزند پسر شش و دو ساله به یادگار مانده است.

کد مطلب 3589299

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