به گزارش خبرنگار مهر، عباس قائد رحمت نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس در جلسه علنی امروز و در تذکر شفاهی به حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد خطاب به وی گفت: تا چه زمانی می‌خواهید از سوء‌مدیریت و نیز سوء‌استفاده‌های برخی روسای واحدهای استانی دانشگاه آزاد چشم‌پوشی کنید.

این نماینده مجلس خواستار رسیدگی فوری به این مسئله از سوی رئیس دانشگاه آزاد شد.

وی همچنین در تذکر شفاهی به وزیر آموزش و پرورش گفت: خودتان هم می‌‌دانید که با قوانین مصوب مجلس و نیز با تدابیر لازم می‌توان مشکل مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای حق‌التدریس را حل کرد؛ بنابراین در این رابطه اقدام کنید که در این صورت حمایت ما را هم خواهید داشت.

همچنین امید کلیمیان نماینده مردم مریوان و سروآباد نیز در تذکر شفاهی به وزیر کشور از تعطیل شدن بازارچه‌های مرزی در ماه‌های اخیر انتقاد کرد و گفت: این تصمیم باعث مشکلات معیشتی برای مرزنشینان به ویژه در استان کردستان شده است و لازم است در این رابطه تدبیر جدی اندیشیده شود.