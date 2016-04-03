مشاركت زنان خوزستان در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اندک است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شریف مخمل زاده پیش از ظهر امروز یكشنبه در مراسم نشست با بانوان فرهیخته استان خوزستان گفت: باید چالش های اساسی نظام كه در برگیرنده امور دو قشر زنان و مردان در جامعه است مورد بررسی دقیق قرار بگیرد.

وی افزود: سهم زنان استان در مشاركت های اجتماعی و فرهنگی بسیار اندک است و باید با تلاش و برنامه ریزی منسجم نقشه راهی را در این زمینه ترسیم و بر اساس آن به پیش رفت.

مخمل زاده گفت: فرصت های بسیاری برای حضور فعال زنان در جامعه وجود دارد كه باید به نحو احسن از چنین پتانسیل هایی بهره برد.

مدیر كل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان اظهار كرد: خوشبختانه در این زمان شرایط به گونه ای است كه امكان فعالیت زنان در عرصه های مختلف بدون مشكل خاصی انجام می گیرد.

وی تصریح كرد: تلاش های بسیاری باید صورت بگیرد تا زنان خوزستانی در عرصه های مختلف علمی، پژوهشی، اقتصادی و اجتماعی به حق و حقوق خود برسند.