پل تاریخی میرزا رسول میاندوآب آسیب ندیده است

جلیل جباری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتشار اخباری مبنی بر تخریب پل تاریخی میرزا رسول میاندوآب ضمن تکذیب این اخبار گفت: عملیات مرمت اضطراری و نجات بخش پل میرزارسول میاندوآب که در پاییز گذشته انجام گرفت، مانع از آسیب جدی به آن شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پل تاریخی میرزارسول میاندوآب برروی رودخانه سیمینه رود قرار دارد و احتمال طغیان رودخانه و پر آب شدن آن وجود داشت در این راستا به منظور پیشگیری از آسیب دیدن احتمالی عملیلات مرمت اضطراری پل در دستور کار این اداره کل قرار گرفته و همچنان ادامه دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی افزود: عملیات حفاظت اضطراری در پاییز سال گذشته شروع شد که در آن دیوار سنگی به حجم تقریبی ۱۰۰ متر مکعب و شفته ریزی به حجم تقریبی ۵۰۰ متر مکعب در زیر پایه‌ها و بستر پل ایجاد شد.

وی با بیان اینکه با توجه به عملیات مرمت اضطراری که پارسال به انجام رسید، با وجود پر آب شدن رودخانه هیچگونه آسیبی به آن وارد نشده است گفت: پل میرزا رسول میاندوآب که برجای مانده از دوره صفویه و قاجاریه است، كه در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۰۶۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

پل میرزا رسول در غرب شهرستان میاندوآب و در سه کیلومتری جاده میاندوآب به مهاباد قرار دارد و بر اثر شواهد موجود توسط شخصی به نام میرزا رسول در اوایل دوره قاجاریه ساخته شده است.

جهت پل شرقی ـ غربی بوده و طول آن هشتاد متر و عرض آن چهار متر و ۶۰ سانتیمتر و ارتفاع آن از بستر پل در چشمه وسطی هفت متر و ۷۰ سانتیمتر است.

این پل دارای پنج دهنه با قوس های جناغی است که این قوس ها با آجر و ملاط ساروج ساخته شده است.