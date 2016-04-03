توسعه فعالیت زنان روستایی با راه اندازی صندوق های كارآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، فرانک موسوی پیش از ظهر امروز یكشنبه در نشست با بانوان فرهیخته استان خوزستان عنوان كرد: یكی از شاخص های توسعه در هر كشور حضور فعال زنان در اجتماع است. بانوان بخش عظیمی از منابع انسانی محسوب می شوند كه در صورت توجه نكردن به آنها جامعه در مسیر درست پیشرفت قرار نخواهد گرفت.

وی افزود: شاخص های توسعه زنان نسبت به مردان بسیاری كمتر است و باید به صورت جدی به این مسئله پرداخت. در این زمان نیازمند افزایش شاخصه های مختلف حضور بانوان در جامعه هستیم.

موسوی با اشاره به نقطه شروع توجه به مسائل زنان در برنامه سوم توسعه كشور گفت: در برنامه چهارم نیز به توانمند سازی و در برنامه پنجم به شاخصه های مهمی همچون تحكیم بنیاد خانواده، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اوقات فراغت بانوان توجه ویژه ای صورت گرفت.

سرپرست امور بانوان استانداری خوزستان اظهار كرد: در این زمان جمعیت زنان در خوزستان حدود دو میلیون و ٢٢٠ هزار نفر است كه در این میان ١٢٠ هزار نخبه و ٢٤٤ هزار بانوی ورزشكار در حال فعالیت هستند.

وی تصریح كرد: در بخش توسعه فعالیت بانوان روستایی نیز با راه اندازی صندوق های كارآفرینی فعالیت های بسیاری انجام گرفته است. تلاش های صورت گرفته در حوزه زنان كافی نبوده و باز هم جای فعالیت های بیشتر نیز وجود دارد.