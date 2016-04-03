افزایش دمای هوای همدان در روزهای آینده

نادر پیرتاج در گفتگو با مهر با بیان اینکه همدان در سه روز آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری، گاهی نیمه ابری و همراه با وزش باد را شاهد خواهد بود، گفت: دمای هوای همدان به تدریج رو به افزایش خواهد رفت.

پیرتاج دمای هوای همدان در شب گذشته را منفی دو درجه سانتیگراد اعلام کرد و گفت: امشب نیز دمای هوای همدان به منفی یک درجه سانتیگراد خواهد رسید.

وی با بیان اینکه میزان بارش همدان در سال آبی جاری ۲۰۵ میلی‌متر بوده است، گفت: بارش ها نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت ۴ درصد کاهش داشته است.

کارشناس هواشناسی استان همدان عنوان کرد: از بعدازظهر دوشنبه آسمان استان همدان شاهد بارش خفیف باران خواهد بود.