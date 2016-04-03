آغاز دور تازه درس اخلاق آیت الله حسینی مازندرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سیدرضا حسینی مازندرانی، نماینده مراجع معظم تقلید، دوشنبه و چهارشنبه هرهفته از ساعت ۱۰ تا ۱۰:۴۰ صبح، به بیان مواعظ و تذکرات اخلاقی در مدرسه علمیه امام حسین(ع) می پردازند.

برگزاری درس اخلاق آیت الله حسینی مازندرانی در مسجد امام حسین(ع)، برای طلاب و اساتید سایر مدارس و همچنین عموم مردم، آزاد است.

مدرسه علمیه امام حسین(ع) واقع درشهرری، دیلمان(خیابان ۳۵ متری امام حسین)، روبروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کوچه صاحب الزمانی است و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره زمان دقیق برگزاری درس اخلاق این مدرسه، می توانند با شماره های ۰۹۱۲۱۱۲۵۱۷۰ و ۵۵۹۱۵۶۸۸ و ۵۵۹۳۱۴۱۹ و ۵۵۹۱۶۱۵۶ تماس بگیرند.

آیت الله سیدرضا حسینی مازندرانی دارای سابقه ای دراز در مبارزه با طاغوت و نشر و توزیع منویات امام خمینی رحمت الله علیه دارد. وی که دارای اجازات از بسیاری مراجع معظم تقلید از جمله آیات عظام خوئی(ره)، بروجردی(ره)، مقام معظم رهبری، گلپایگانی(ره)، مرعشی نجفی(ره)، شاهرودی(ره)، فاضل لنکرانی(ره)، مکارم شیرازی، نوری همدانی، علوی گرگانی و … است، خدمات بسیاری بعد از انقلاب برای تعمیر و نگهداری تعدادی از مدارس علمیه تهران از جمله فیلسوف الدوله (آیت الله حق شناس)، اقصی، محمودیه و همچنین تأسیس مساجدی مانند سیدالشهدای شهرری، جامع متکازین و مسجد روستای برما مازندران، و برخی امور دینی، فرهنگی، بهداشتی و رفاهی در برخی از نقاط دیگر کشور داشته است.