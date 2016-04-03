به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز رافع روز یکشنبه در نشست خبری تشریح اقدامات جمعیت هلال احمر در طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی گفت: در طول اجرای این طرح بیش از ۳۰۰ هزار نفر از هموطنان از خدمات سازمان داوطلبان در بخش های مختلف برخوردار شدند.

وی از توزیع ۱۳۰ هزار سبد عیدانه در بین افراد نیازمند جامعه خبر داد و گفت: ۳۲ درصد این افراد زنان سرپرست خانوار بودند. همچنین ۳۷ درصد بیماران نیازمند و ۹ درصد از همسران زندانیان به همراه ۱۵ درصد سالمندان تنها و ۷ درصد معلولین تحت پوشش سبدهای عیدانه قرار گرفتند.

وی با اشاره به اجرای طرح داوطلب‌یار با حضور بیش از ۲ هزار پزشک و پیراپزشک در پایگاه های امداد و نجات هلال احمر گفت: در کنار پزشکان عمومی و پیراپزشکان، ما شاهد حضور پزشکان متخصص و جراح در پایگاه های امداد و نجات بودیم.

رافع از اجرای طرح نیابت با اولویت خانواده شهدای امدادگر خبر داد و گفت: بیش از ۱۴ هزار سالمند تنها تحت پوشش طرح نیابت قرار گرفتند.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت حلال احمر با اشاره به اینکه سفرنامه سلامت و امید در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت، اظهارداشت: اولین مقصد کاروان سلامت و امید در اردیبهشت ماه، استان قم خواهد بود.