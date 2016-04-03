کاهش ۱۲ درصدی تصادفات فوتی همدان در نوروز/افزایش ۱۳ درصدی تردد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه طرح نوروزی پلیس راه و پلیس راهور از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته آغاز و طرح انتظامی نیز از ۲۷ اسفند ماه شروع شد، اظهار داشت: اقدامات اجتماعی و رسانه ای در این مدت اثرات خوبی بر کاهش جرایم داشت و اغناگری اجتماعی خوبی انجام شد.

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه پیشگیری بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست، افزود: استان همدان در بررسی های عملی انجام شده از ۱۰۰ نمره، رتبه ۹۵ را در حوزه انتظامی کسب کرده است.

فرمانده انتظامی استان همدان در مورد سرقت نیز اضافه کرد: در حوزه پیشگیری از سرقت ها و جرایم ۲۸ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشته که در برخی شهرستان ها حتی یک مورد سرقت نیز وجود نداشت.

سردار مهدیان نسب با بیان اینکه در ۴۸ نقطه از استان همدان ایست بازرسی مقطعی وجود داشت، گفت: در پیشگیری از جرایم مهم و فنی نیز ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش صورت گرفت و در مجموع سه مورد درگیری و نزاع در استان همدان در ایام نوروز اتفاق افتاد که یگان ها به موقع وارد عمل شدند.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در مجموع تصادفات فوتی درون شهری و برون شهری ۱۲درصد کاهش در ایام نوروز امسال نسبت به سال گذشته وجود داشت، عنوان کرد: تصادفات درون شهری استان همدان در ایام نوروز امسال کاهش ۱۰۰ درصدی داشت.

فرمانده انتظامی استان همدان از افزایش ۱۳ درصدی تردد در جاده های استان همدان در ایام نوروز خبر داد و گفت: بیش از شش میلیون تردد در جاده های استان همدان انجام شد که بیشترین تصادفات اتفاق افتاده بر اثر سرعت غیر مجاز و تخطی از سرعت بود و ۵۷ درصد کشته های تصادفات در صحنه و ۴۳ درصد در بیمارستان رخ داد.

سردار مهدیان نسب ادامه داد: روزانه ۵۷ تیم کنترلی جاده های استان را پوشش می دادند و در ایام نوروز امسال ۸۶۸ خودرو متخلف در استان توقیف و ۱۴۶ گواهینامه نیز توقیف شد.

وی از توزیع ۱۵۰ هزار بروشور در استان همدان در راستای راهنمایی مسافران و شهروندان خبر داد و بیان کرد: بیش از پنج هزار نفر از مشاوره رایگان استفاده و ۱۴ مورد نیز گشت هوایی انجام شد.

کشف ۲۰۸ کیلو مواد مخدر در نوروز امسال

فرمانده انتظامی استان همدان به نامگذاری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» اشاره کرد و افزود: نیروی انتظامی در این راستا ۱۶ اولویت ماموریتی و رویکرد را برای خود در نظر گرفته که در حوزه داخل سازمانی و بیرون سازمانی آنها را انجام می دهد.

سردار مهدیان نسب در این خصوص ادامه داد: صرفه جویی و مدیریت هزینه های برون سازمانی و ایجاد امنیت پایدار در امنیت اقتصادی و حفاظت از مردم و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری از اولویت های نیروی انتظامی در سال جاری است.

وی از آمادگی برای برگزاری دور دوم انتخابات در شهرستان رزن و ملایر خبر داد و بیان داشت: مبارزه قاطع با تهیه و توزیع کنندگان مواد مخدر و قاچاق کالا و مبارزه با مفاسد اقتصادی و مدیریت استفاده از کالای ایرانی از اهداف نیروی انتظامی بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۹۵ دوربین نظارتی در جاده ها و خیابان های همدان نصب است، گفت: با همکاری شهرداری و استانداری امسال دوربین های ثبت سرعت و تردد در بلوار کولاب و بلوار ارم نصب می شود.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر در نوروز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶۸ درصد افزایش یافته است، گفت: سال گذشته در این بازه زمانی ۵۶ کیلو مواد مخدر کشف شد که امسال به ۲۰۸ کیلو مواد مخدر افزایش یافته که بیشترین آن مواد مخدر از نوع تریاک بوده و ۸ کیلو حشیش نیز کشف شده است.

سردار مهدیان نسب با اشاره به این موضوع که پنج برنامه حقوق شهروندی در نیروی انتظامی در نظر گرفتیم، اظهار داشت: استاندارد سازی و تعالی رفتار پلیس، راه اندازی قرار گاه جهادی و آموزش نسبت به وظایف درون و برون سازمانی از جمله برنامه ها است.