توضیحات رسانه ملی درباره مصاحبه با رئیس جمهور اتریش

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات شب گذشته سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در وین نظر خود را درباره سوئیفت به رئیس جمهور اتریش القا کرده است؛ مدیرکل اخبار خارجی خبرگزاری صدا و سیما گفت: سوالات مصاحبه اختصاصی با رئیس جمهور اتریش از قبل به اطلاع دفتر ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور رسیده بود.

چپریان افزود: خانم کاظمی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما دقایقی قبل از آغاز مصاحبه، برای اطمینان مجدد، به رئیس جمهور اتریش تاکید می کند که آیا درخصوص سوال مربوط به سوئیفت مشکلی وجود ندارد که رئیس جمهور اتریش پاسخ می دهد هیچ مشکلی وجود ندارد و هر سوالی را که می خواهید بپرسید.

مدیرکل اخبار خارجی صدا و سیما خاطرنشان کرد: در مصاحبه با مقامات کشورهای دیگر به‌خصوص رؤسای جمهور، عرف رسانه ای به این صورت است که سؤالات و محورهای اصلی مصاحبه، از قبل، به اطلاع طرف مصاحبه شونده می رسد.

چپریان همچنین درخصوص این بخش از اظهارات آقای عراقچی که گفته بود سوالات این مصاحبه از مرکز به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در وین ارسال شده بود، گفت: کسانی که با روال کار در رسانه ها آشنایی دارند، می دانند که سوالات مصاحبه های خبرنگاران با مقامات کشورها، با هماهنگی آژانس خبری انجام می شود و معمولا برای تهیه بهترین و خبری‌ترین و به‌روزترین سؤال‌ها، تعامل دوطرفه ای میان خبرنگار و آژانس خبری وی وجود دارد و اگر روالی غیر از این باشد، خارج از عرف رسانه ای و غیرطبیعی، تلقی خواهد شد.