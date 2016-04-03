بیش از ۲۰۰۰ ماموریت نوروزی توسط اورژانس آذربایجان غربی انجام گرفت

باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات این مرکز در طول ایام تعطیلات نوروزی اظهار دااشت: در ۱۷ روز اجرای طرح نوروزی دو هزار و ۳۱۰ مأموریت توسط ماموران اورژانس در آذربایجان غربی انجام شد که از این تعداد ۵۸۳ مورد معادل ۲۵ درصد مأموریت‌های تصادفی بود.

وی ادامه داد: در مدت اجرای طرح امداد نوروزی، روزانه به طور متوسط ۳۲ مجروح سوانح رانندگی در استان توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

بهرامی گفت: در ۱۷ روز از اجرای طرح نوروزی ۵۴۴ مجروح سوانح رانندگی جاده ای و شهری توسط اورژانس به بیمارستان‌های شهرستان‌های مختلف انتقال داده شده و تحت درمان قرار گرفتند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی اضافه کرد: از این تعداد ۲۹۶ نفر مجروح تصادف‌های شهری و ۲۴۸ نفر مجروح تصادف‌های جاده ای بودند.

وی اضافه کرد: از مجموع ۲۹۶ نفر مجروح تصادف‌های شهری طرح نوروزی، ۲۶۵ نفر بستری شدند و پزشکان مراکز درمانی ۳۱ نفر را به صورت سرپایی مداوا کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ادامه داد: از ۲۴۸ نفر مجروح سوانح رانندگی جاده ای در مدت اجرای طرح نوروزی در استان نیز تنها ۲۶ نفر سرپایی مداوا شده و ۲۱۲ نفر بستری شدند.

بهرامی با اشاره به اینکه طرح امداد نوروزی اورژانس آذربایجان غربی از ۲۶ اسفند سال گذشته آغاز شده و امروز یکشنبه خاتمه می یابد عنوان کرد: در طرح نوروزی امسال ۶۹ پایگاه اورژانس در جاده‌ها و شهرهای آذربایجان غربی فعالیت داشتند که از این تعداد ۴۰ پایگاه جاده ای بوده و ۲۹ پایگاه در داخل شهرها به خدمت رسانی کردند.

وی با اعلام اینکه ۴۷۵ نفر نیز در ایام نوروز در پایگاه‌های اورژانس سراسر آذربایجان غربی حضور داشته و به خدمات رسانی پرداختند گفت: ۱۱۰ دستگاه آمبولانس و دو دستگاه اتوبوس آمبولانس در این ایام به کار گیری شده و سه ایستگاه سلامت نیز برپا شده است.

طرح نوروزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی از ۲۶ اسفند آغاز شده و تا ۱۵ فروردین امسال همزمان با سراسر کشور در استان ادامه می‌یابد.