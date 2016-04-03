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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۲:۴۸

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان خبر داد:

استقبال ۶۰ هزار مسافر نوروزی از برنامه‌های کمیته فرهنگ شهروندی

استقبال ۶۰ هزار مسافر نوروزی از برنامه‌های کمیته فرهنگ شهروندی

اصفهان- دبیر کمیته فرهنگ شهروندی سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان گفت: بیش از ۶۰ هزار نفر از مسافران نوروزی و شهروندان از برنامه‌های کمیته فرهنگ شهروندی در ضلع جنوبی پل خواجو دیدن کردند.

محمدحسن مردانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه کاریکاتورهای سه بعدی و اجرای برنامه شاد «عصرهای خاطره انگیز» از جمله برنامه‌هایی بود که در ایام نوروز از سوی کمیته فرهنگ شهروندی برگزار شد.

وی به استقبال شهروندان و مسافران نوروزی از برنامه های شهروندی اشاره و بیان داشت: نمایشگاه کاریکاتورهای سه بعدی با ۲۶ اثر هنری از آثار هنرمندان برجسته کشور با موضوعاتی شامل فضای سبز، آلاینده های هوا، پاکی زمین و محیط زیست به نمایش عموم گذاشته شد که در طول ایام نوروز، حدود ۲۶ هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند.

دبیر کمیته فرهنگ شهروندی در خصوص اجرای برنامه شاد «عصرهای خاطره انگیز» افزود: این برنامه در قالب نمایش خیابانی، استند آپ کمدی، خاطره گویی و تقلید صدا، عصرهای ایام نوروز برای مسافران و شهروندان اجرا شد.

وی تصریح کرد: در این برنامه که حدود ۳۹ هزار نفر حضور داشتند، سعی شد علاوه بر ایجاد فضای شاد برای تماشاگران برنامه، موضوع های شهروندی همچون انجام صله رحم، آداب میهمانی رفتن، آداب سفر، خوش رویی و غیره به شهروندان و مسافران نوروزی آموزش داده شود.

مردانی بیان داشت: آموزش آداب میهمانی در یک هزار و ۲۰۰ ایستگاه اتوبوس و آموزش آداب سفر در ۳۰۰ تابلوی شهری در خیابان‌ها و چهارراه‌های شهر از دیگر برنامه‌های نوروزی کمیته فرهنگ شهروندی وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان بود که مورد توجه شهروندان و مسافران قرار گرفت.

کد مطلب 3589334

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