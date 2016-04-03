برترین تصاویر جهان در ۱۵ فروردین ۹۵

یک هنرمند چینی آثار هنری خود را روی برگ ها اجرا می کند. (XINHUA)
کودکستان مخروبه نزدیک نیروگاه هسته ای اوکراین (REUTERS)
ساختمان های خیابانی در مسکو به مناسبت روز جهانی «اوتیسم» به رنگ آبی در آمدند. (Reuters)
زمین های کشاورزی پلکانی در استان «یوننان» چین (IC)
کهکشان راه شیری در آسمان اسپانیا (BBC)
تصویری از حیات وحش تایلند (National Geographic)
پسر بچه ای با عروسک های تبلیغاتی یک مرکز خرید در چین عکس می گیرد. (Chinanews)
شادی «کریستیانو رونالدو» بعد از به ثمر رساندن گل مقابل بارسلونا (AFP)
تجمع اعضای صلیب سرخ سوئیس به مناسبت صد و پنجاهمین سالگرد تاسیس این سازمان جهانی (Reuters)
رویداد بین المللی مبارزه با بالش در لندن (telegraph)
واژگونی دوچرخه سوار آرژانتینی در جلسه مقدماتی در «ریو هاندو» (AFP)
مراسم یادبود کشته های حمله به دانشگاه در کنیا (AP)
حادثه مرگبار رانندگی با ده ها کشته و زخمی در اتوبان «شانگهای-نانجینگ» چین (Xinhua)
اعضای گروه اسکی هنگام صعود به رشته کوه آلپ (AFP)
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