برترین تصاویر جهان در ۱۵ فروردین ۹۵

تصاویر امروز را با موضوعات پیرامون کودکستان مخروبه نزدیک نیروگاه هسته ای اوکراین، روز جهانی اوتیسم در روسیه، پیروزی تیم رئال مادرید مقابل بارسلونا و سالگرد تاسیس صلیب سرخ خواهید دید.