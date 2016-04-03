تعطیلی ۳۳ درصد واحدهای صنعتی سمنان/ ۶۲۱ کارخانه در انتظار نقدینگی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز پیش از ظهر یکشنبه در نخستین نشست شورای اداری استان سمنان به میزبانی سالن یادگار امام استانداری، ضمن انتقاد از عملکرد برخی دستگاه های ذی ربط با مقوله تولید و اقتصاد، ابراز داشت: برخی سازمان ها و نهادها تعداد واحدهای صنعتی استان را بالغ بر دو هزار و ۳۰۰واحد تولیدی می دانند و در آمار خود به تعطیلی ۶۰۰ واحد اشاره می کنند اما آمار صحیح وجود یک هزار و ۷۹۲ واحد تولید و صنعتی است که از این بین بیش از ۶۰۰واحد به علت مشکلات اقتصادی تعطیل شده اند.

وی افزود: باید در راستای نجات این واحدهای صنعتی کوشید چرا که هم اکنون ۷۴درصد این واحدها در استان سمنان با تزریق نقدینگی مجددا به تولید باز می گردند و پیشنهاد ما برای انجام پذیرفتن این مهم، پرداخت ۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات با سود۱۴درصد است که می تواند ۷۰هزار ردیف شغلی را مجدا به استان بازگرداند.

تحقق شعار سال الزامی است

رئیس شورای اداری استان سمنان همچنین با اشاره به لزوم تحقق شعار سال با شرایط اقتصادی کنونی رخ داده در استان، گفت: مقام معظم رهبری طی سال های اخیر تاکید ویژه ای بر اقتصاد مقاومتی دارند و تا کنون ۲۴بند توصیه طی سال های گذشته و ۱۰دستورالعمل نیز برای سال جاری تبیین فرمودند که باید این موارد مورد لحاظ همه دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد.

خباز خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی، ابراز داشت: مدیران استان سمنان می بایست برنامه کاری خود را به صورت چهارفصل سال جاری بر مبنای منویات مقام معظم رهبری در تبیین شعار سال به سازمان مدیریت و معاونت های استانداری سمنان اعلام کنند تا بتوانیم در راستای تحقق شعار سال مورد تاکید معظم له اقدامات مناسبی را انجام دهیم از سوی دیگر باید دانست که شعار سال ۹۵ با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل قطعا ادامه شعار سال گذشته تحت عنوان همدلی و همزبانی میان مردم و دولت است چرا که ما معتقدیم اقتصاد مقاومتی جز در سایه تعامل و هماهنگی میسر نخواهد شد.

وی افزود: در استان سمنان پیرو تحقق شعار سال اقدامات خوبی در دست اجرا بوده و هست که از این بین می توان به برگزاری همایش بزرگ سرمایه گذاری اشاره کرد که در آن دو هزار و ۷۰۰میلیارد تومان قرار داد و تفاهم نامه همکاری و سرمایه گذاری امضا شد و از ۱۰۰طرح ارائه شده با پتانسیل سرمایه گذاری در این همایش، ۶۷طرح در جلب نظر سرمایه گذاران موفق عمل کرد که این امر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدامی درخور توجه بود.

سفر هیئت دولت به استان سمنان تا یکماه آینده

استاندار سمنان با اشاره به سفر هیئت دولت و ریاست جمهوری به استان، گفت: این سفر تا یکماه آینده صورت خواهد گرفت که فرصت مناسبی برای ارائه پروژه ها و طرح های اقتصادی و تولیدی در استان است لذا نهادهای اداری و اجرایی می بایست در راستای اعلام پروژه های قابل بهره برداری و یا کنلگ زنی خود در این سفر اهتمام ویژه داشته باشند.

خباز با انتقاد لفظی از ۴۴مدیر دستگاه اجرایی استان سمنان، ابراز داشت: طی مکاتبات اداری همه دستگاه ها مکلف به اعلام پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری خود در آستانه سفر هیئت دولت به استان شدند که در این بین۳۰دستگاه پروژه ای با این مشخصات ندارند، ۱۷دستگاه برای ارائه طرح های خود اعلام آمادگی کردند و ۴۴دستگاه اجرایی نسبت به این دستور بی تفاوت بودند که از مدیران این دستگاه های می خواهیم تا روز بیست و سوم فروردین ماه جاری طی نامه ای صورت وضعیت پروژه های خود را اعلام کنند.

وی افزود: استقبال رئیس جمهور در زادگاهش قطعا سفری خاطره انگیز برای ایشان و مردم این دیار خواهد بود و مردم استان سمنان نیز می بایست در میزبانی از فرزندشان سرآمد همه استان های کشور باشند.