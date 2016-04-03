به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد احسانی، درباره نظارت و ارزشیابی مربیان در سطح کشور گفت: در راستای رصد کردن عملکرد مربیان و نظارت بر فعالیت آنها از امسال، مدیران فنی را در کلاسهای A،B،C اعزام خواهیم کرد تا علاوه بر ارزیابی سطح دوره مربیگری مربوطه، شرایط و عملکرد مربیان را در کلاس مورد نظارت و ارزشیابی قرار دهیم. در واقع با این کار قصد داریم تا فرآیند کاری کمیته آموزش استان‌ها و همچنین مربیان شرکت کننده در دوره‌های آموزشی را زیر نظر بگیریم و در راستای رشد و توسعه بحث آموزش برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم. در واقع تمرکز خود را بر روی کیفی سازی مربیان خواهیم گذاشت تا به اهداف خود که همانا توسعه و موفقیت فوتبال است برسیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه یکسری از مربیان در کشور فعال بوده و یکسری فقط صرف مدرک گرفتن در دوره ها شرکت می‌کنند، قصد داریم آنها را شناسایی کرده و بستر فعالیت را برای مربیانی که دائما در حال کار کردن هستند فراهم کنیم و جلوی افرادی که فقط مدرک جمع می‌کنند را بگیریم. معتقدم این افراد باید از چرخه مربیگری خارج شوند چرا که هیچ سودی برای رشد آموزش در بحث مربیگری و یا حتی رشد فوتبال در استان خود ندارند.

رئیس کمیته آموزش درباره برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای دانش افزایی گفت: همانند سالهای گذشته سمینارهای دانش افزایی مختلفی را در بخش فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی برگزار خواهیم کرد تا با به روز شدن دانش مربیان، شاهد عملکرد موفق‌تری از آنها باشیم. بر همین اساس امسال نیز یک سمینار دانش افزایی با حضور مربیان کل کشور و با مدرس‌هایی از یوفا و فیفا برگزار خواهیم کرد. ضمن اینکه از این پس قرار است تا هر استانی یک سمینار دانش افزایی برای مربیان خود برگزار کند تا با برگزاری این سمینارها بتوانیم مربیان خوبی را تربیت کنیم. همچنین در بخش برگزاری دوره آموزش مربیگری فوتبال پایه برای بانوان نیز از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، یک دوره کلاس با حضور مدرسان اتریشی خواهیم داشت.

احسانی در پایان گفت: دوره‌های حرفه ای فوتبال و سطح سه فوتسال را نیز در دستور کاری خود داشته و همچنین در بخش مربیگری فوتبال پایه نیز برنامه های مختلفی را اجرا خواهیم کرد تا بتوانیم در بحث پایه نیز عملکرد موفقی داشته باشیم. ضمن اینکه یک دوره دانش افزایی برای مدرسان خود با حضور مدرس‌های از AFC و FIFA برگزار خواهیم کرد تا مدرسان کشور نیز به روز شوند و اطلاعات کامل‌تر و دقیق‌تری را در اختیار مربیان قرار دهند.