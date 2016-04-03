۱۰۰میلیاردتومان تجهیزات پزشکی برای استان کرمانشاه خریداری شده است

دکتر حسین کریم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: متأسفانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را با حجم سنگینی کار از قبل مانده و بدون هیچ اتفاق و تحولی و در توقف کامل تحویل گرفتم که اکثر فضاها دست نخورده و وضع بسیار بدی داشت و حجم زیادی از کارها تلنبار شده بود و با بیمارستان‌های بسیار فرسوده مواجه بودیم.

کریم بیان کرد: زمانی که مسئولیت را پذیرفتم به عنوان نمونه بیمارستان امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه چیزی شبیه به زباله دان بود، وضعیت بیمارستان معتضدی به قدری فاجعه آمیز بود که قصد تعطیلی آن را داشتم و بیمارستان فارابی هم که اگر تعطیل می‌شد بهتر بود، اما از طرفی با حجم بسیار سنگین و وحشتناکی از مراجعان به بیمارستان امام رضا (ع) مواجه بودیم که بیماران ناامید از همه جا به سمت این بیمارستان هجوم می‌آوردند.

وی با ادامه توضیحات افزود: تجهیزات بیمارستانی، اتاق های عمل و ... نیز که بسیار مستهلک و از دور خارج شده و بسیاری از آن‌ها به مرز تعطیلی رسیده بود و روی هرچه دست می‌زدیم فاجعه داشتیم.

اجرای ۲۵۰ پروژه توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کریم بیان کرد: در کنار این مشکلات تعداد بسیار محدودی متخصص در استان وجود داشت که روز به روز تعداد آنها کمتر می‌شد و روشی انقباضی با این امکانات و تجهیزات و نیرو به پیش می‌رفت و از سوی دیگر بیماری منبسط می‌شد.

وی افزود: از سال گذشته اما با حمایت وزارت بهداشت و به ویژه شخص وزیر که عنایت ویژه‌ای به استان کرمانشاه داشتند پروژه‌های بسیاری در دانشگاه کلید خورد که بالغ بر ۲۵۰ پروژه می‌شود و به مرور شاهد افتتاح آنها خواهیم بود.

کریم راه اندازی ۹ دستگاه سی. تی. اسکن در بیمارستان‌های استان، خرید ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات، خرید دستگاه‌های ام. آر. آی، ارتقا هتلینگ بیمارستان‌ها و کلید خوردن احداث کلینیک‌های بیمارستانی را تنها بخشی از اقدامات انجام شده طی این مدت کوتاه عنوان و بیان کرد: سال ۹۵ تجهیزات ما کامل می‌شود و از آن وضعیت فاجعه گذشته بیرون خواهیم آمد.

این مسئول بیان کرد: با ارتقا هتلینگ بیمارستان معتضدی این بیمارستان وضعیت آبرومندی پیدا کرد و بیمارستان فارابی نیز از آن افتضاحی که بود خارج شد.

جذب افراد متخصص از اولویت های دانشگاه است

وی بیمارستان امام خمینی (ره) را از مهمترین مراکز مورد هدف برای تجهیز و ارتقا وضعیت آن در استان کرمانشاه دانست و افزود: طی یک سال گذشته رشته تخصصی ارتوپدی برای اولین بار در این بیمارستان راه اندازی شد.

کریم افزود: رشته پوست نیز که از رشته‌های لوکس و بسیار بااهمیت است در بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه جایگیر خواهد شد و رشته طب اورژانس نیز که راه اندازی شده است.

کریم اما خواستار مساعدت همگان برای پیشبرد اهداف متعالی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راستای خدمت رسانی به مردم شد و گفت: تقاضای ما از رسانه‌ها و مردم این است که صبور باشند تا به مرور شاهد تحول عظیم در عرصه درمان و پزشکی استان باشیم.

وی بیان کرد: ما بهتر از همه از مشکلات بیمارستان‌های استان مطلع بوده و قدم به قدم در حال برطرف ساختن مشکلات هستیم، سعی بر این است که با جذب متخصصان و اعضای هیئت علمی بیشتر به عنوان یکی از اولویت‌های دانشگاه، شرایط را برای مردم بهتر سازیم.