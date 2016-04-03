۱۶ نفر در اثر تصادفات جاده ای آذربایجان غربی جان باختند

سرهنگ عباس فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح نوروزی پلیس راه تا ۱۳ فروردین ماه سالجاری ۱۶ نفر در اثر وقوع تصادفات جاده ای جان باختند افزود: این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۲۱ نفر بود.

وی با بیان اینکه تلفات سوانح جاده ای در مدت اجرای طرح نوروزی امسال در سطح استان ۲۴ درصد کمتر شده است، اظهارداشت: این ۱۶ نفر بر اثر ۱۳ فقره تصادف فوتی در جاده‌های آذربایجان غربی جان خود را از دست داده‌اند.

سرهنگ فرمانی از افزایش هفت درصدی مجروحان سوانح رانندگی جاده ای آذربایجان غربی در نوروز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: از ۲۵ اسفند سال گذشته تا ۱۳ فروردین امسال، ۴۲۶ نفر بر اثر ۲۰۲ تصادف جرحی در این جاده‌ها مجروح شده‌اند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۹۷ نفر بر اثر ۲۲۶ فقره تصادف جرحی بود.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی ادامه داد: مجموع تصادف‌های اتفاق افتاده در جاده‌های استان نیز امسال با ۱۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۱۱ فقره رسید.

سرهنگ فرمانی با اعلام اینکه در مدت مشابه پارسال شاهد وقوع ۳۴۹ فقره تصادف فوتی، جرحی و خسارتی در جاده‌های استان بودیم، گفت: تعطیلات نوروزی امسال دیروز به پایان رسیده ولی طرح نوروزی پلیس راه و نیروهای امدادی تا آخر ۱۷ فروردین ماه امسال در جاده‌های کشور و استان ادامه دارد.

فرمانده پلیس راه آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ۱۱۰ تیم پلیس راه در ۲۲ روز مدت اجرای طرح نوروزی، جاده‌های این استان را کنترل کردند افزود: از این تیم‌ها ۱۰۰ تیم محسوس بوده و ۱۰ تیم نیز به صورت نامحسوس در جاده‌های آذربایجان غربی مستقر بودند.

وی ایجاد آرامش و رضایت مندی مردم با تسهیل در عبور و مرور، اجرای دقیق مقررات راهنمایی و رانندگی، برخورد قاطع با متخلفان از مقررات راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از وقوع حوادث، کنترل دقیق وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی و مسافری در جاده‌ها برای ارتقاء ایمنی و رضایت مندی مسافران و رسیدگی فوری به تصادف‌های احتمالی با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های امدادی و خدمت رسان را از جمله اهداف اجرای طرح نوروزی امسال برشمرد.