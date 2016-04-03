روایت رسانه روسی از دلایل فشارهای آمریکا بر برنامه موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر،خبرگزاری اسپوتنیک در تحلیلی آورده است: آمریکا پس از آزمایش موشکی ایران بارها این کشور را مورد اعتراض قرار داده و خواستار رسیدگی این مسئله در شورای امنیت سازمان ملل شده است.

در این یادداشت با اشاره به اینکه بزودی محور یکی از نشست های شورای امنیت سازمان ملل ایران خواهد بود، آمده است: غربی ها بر این باورند که ایران با این آزمایش موشکی قادر به حمل کلاهک هسته ای خواهد بود.

آنچه که از شواهد کنونی بر می آید این است که آمریکا پس از اجرایی شدن توافق هسته ای در این اندیشه بود که می تواند به بازار گازی ایران وارد شود. این در حالی است که ایران همچنان ترجیح می دهد گاز خود را در بازارهای آسیایی و نهایتا در اروپا عرضه کند.

اسکوبار نویسنده این تحلیل در اسپوتنیک آورده است: آزمایش موشکی ایران به زعم غربی ها تخلف از قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت سازمان ملل محسوب می شود.



آمریکا تنها به یک دلیل اساسی ترجیح می دهد اعمال فشار بر تهران را حفظ کند که همان گاز ایران است.

بنابراین همواره اعمال فشار بر ایران، چین و روسیه و توطئه شکست خورده نابودی اقتصاد روسیه با توسل به افزایش تولید نفت کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس حتی به قیمت نابودی صنعت نفت آمریکا، در دستور کار مقامات واشنگتن قرار داشته است.