انجام ۵۱۵۳ عملیات امداد و نجات در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ناصر چرخ‌ساز در نشست خبری تشریح اقدامات جمعیت هلال‌احمر در طرح ملی «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی»، گفت: تعداد ۱۲۷۳ پایگاه ثابت، سیار و موقت برای ارائه خدمات‌دهی به هموطنان و مسافران نوروزی برپا شده بود.

وی با اعلام اینکه روزانه ۵۷۰۰ نفر از نیروهای امداد و نجات مشغول خدمات‌رسانی به هموطنان بودند، گفت: در مجموع ۲۵ هزار نفر نجاتگر در پایگاه‌های امداد و نجات مستقر بودند که در طول مدت اجرای طرح بیش از ۵۱۵۳ مورد عملیات انجام دادند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر با اعلام اینکه ۴۰ درصد عملیات‌ها را حوادث ترافیکی و ۶۰ درصد حوادث غیرترافیکی شامل شده بود، افزود: در این عملیات‌ها به ۷۶ هزار و ۲۷۶ نفر امدادرسانی شد. همچنین ۲۷۲۱ نفر از هموطنان اسکان اضطراری داده‌ شده‌اند.

چرخ‌ساز با بیان اینکه بیشترین عملیات‌های امداد و نجات به ترتیب در استان‌های مازندران، اصفهان و فارس انجام شده است، گفت: نیروهای امداد و نجات ۶۲ درصد حوادث ترافیکی را پوشش داده‌اند.

وی با اعلام اینکه بیشترین امدادرسانی در برف و کولاک بوده است، گفت: ۶۵ درصد عملیات‌های امدادرسانی مربوط به نجات هموطنان از برف و کولاک و ۲۳ درصد مربوط به سیل و آبگرفتگی بوده است.

رئیس سازمان امداد و نجات از انجام ۲۷۸ ساعت پرواز بالگردهای امدادی برای انتقال ۲۴ بیمار و مصدوم در مدت زمان اجرای طرح ملی «ایمنی و سلامت مسافران نوروزی» خبر داد.