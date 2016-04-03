به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی تقویت برنامه های این سازمان در سال جاری را یکی از مهمترین اولویت ها دانست و گفت: افزایش کیفیت رسیدگی به خصوص در پرونده های مهم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی در جمع کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکز افزود: مهمترین مسئله، ارتقای کیفیت رسیدگی های قضایی است؛ رأی و تصمیم قاضی باید به گونه ای باشد که به تعبیر مقام معظم رهبری وقتی پیش چشم هر حقوقدانی قرار می دهیم، آن را تحسین کند.

وی گفت: وجود ایرادات شکلی و محتوایی در تصمیمات قضایی موجب تضییع حقوق مردم از جمله شاکی و متهم می شود.

این مقام قضایی از تغییر و تحول در برنامه های پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح در سال جاری خبر داد و گفت: آموزش های قضایی و حقوقی نیروهای مسلح باید تقویت و توسعه داده شود.

وی بر قانون گرایی در اقدامات قضایی تأکید کرد و گفت: با اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، لزوم آشنایی بیشتر با این قانون و اجرای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به عملکرد این سازمان در سال ۱۳۹۴ گفت: اجرای قانون آئین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، اقدام بسیار مهمی بود که با کمک بخش های مختلف سازمان انجام شد.

حجت الاسلام والمسلمین بهرامی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تبریک سال نو گفت: همانطور که سبز شدن طبیعت و درختان در فصل بهار زینت دهنده زمین است، داشتن صفات نیکو و فضایل اخلاقی همچون گذشت، صبر و بردباری، خلق احسن و احترام به دیگران، زینت دهنده انسان ها است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه داد: یکی از بهترین رسوم ایرانی ها در ایام نوروز، صله رحم است که در دین اسلام از حسنات سفارش شده به شمار می رود و کینه و کدورت ها را برطرف می کند.

وی در انتها با اشاره به خاکسپاری یکی از شهدای گمنام هشت سال دفاع مقدس در سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: اگر چه این سازمان محل شهادت آیت الله قدوسی است و شهدای زیادی هم تقدیم راه انقلاب کرده است اما دفن شهید گمنام افتخاری برای این سازمان و موجب نورانیت و برکت است.