خدمتگزاری به مردم مدالی گرانبها از جنس افتخار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی پیش از ظهر یکشنبه و در خلال نخستین شورای اداری استان سمنان درسال۹۵به میزبانی سالن یادگار امام استانداری، با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم(ص) پیرامون خدمت رسانی و محبت به بندگان خداوند متعال، ابراز داشت: معرفت، بصیرت و محبت سه اصل مهم و حیاتی در سعادت است که می بایست مورد توجه مسئولان ما قرار گیرد.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص)، ائمه اطهار(ع) و تعالیم دین مبین اسلام همواره به معرفت و حب الله عنایت ویژه و بر آن تاکیدات فراوانی داشته اند لذا مسئولان ما نیز می بایست به این مقوله اهتمام ویژه ای داشته باشند.

معرفت الهی سرلوحه امور قرار گیرد

امام جمعه سمنان با بیان اینکه معرفت و خداشناسی نباید توسط انسان فراموش شود، گفت: ما باید در زندگی بکوشیم تا معرفت الهی و شناخت خداوند متعال را در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم راه سعادت را در پیش گیریم.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به وظیفه مسئولان در قبال مردم و مردم در قبال مسئولان، توضیح داد: مسئولان ما باید بدانند که خدمت رسانی و گره گشایی از کار خلق مانند مدالی پر بها و درخشان است که می بایست به آن افتخار کنند چراکه خداوند متعال به هرکس فرصت خدمت به خلق را اعطا نمی فرماید پس باید دقیقه دقیقه این مسئولیت ها را قدر دانست و در راه گره گشایی از کار خلق گام برداشت.

وی ادامه داد: مردم نیز در قبال مسئولان وظایفی دارند که مهم ترین آنها قدرشناسی و عدم درخواست و مطالبات ناحق و بیش از توقع است که در این بین مردم شهید پرور و ولایی استان سمنان نیز می بایست بدانند که همدلی و همزبانی بین مردم و دولت در سایه مفاهمه صورت می پذیرد.

دوری از دنیا پرستی یکی از راه های سعادت است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شعار سال مورد تاکید مقام معظم رهبری، گفت: مسئولان ما در استان سمنان می بایست سال جاری را فرصتی برای خدمت رسانی به ویژه در عرصه بهبود شرایط اقتصادی بدانند و در این راه اهتمام ویژه داشته باشند.

آیت الله شاهچراغی افزود: مسئولان ما در این سال می بایست بیش از پیش در دسترسی مردم باشند و از خودبینی بپرهیزند از سوی دیگر همه باید بدانند که شناسایی عیوب هر شخص می تواند منجر به چشم پوشی از عیوب دیگران شده و در انسان را در راه اصلاح خویش رهنمون سازد لذا پرهیز از خودبینی و تلاش در راستای رفع عیوب می تواند راه سعارت را به مردم نشان دهد.

وی در خاتمه سخنان خود، تاکید کرد: دوری از دنیا دوستی و تعلقات آن دیگر ویژگی است که مسئولان و مردم ما باید به آن عنایت ویژه ای داشته باشند چرا که اگر دنیا پرستی، خودبینی و ایراد گیری را از خود دور سازیم می توانیم در دل هایمان جای بیشتری را برای حب الله و عشق به مفاهیم الهی باز کنیم.