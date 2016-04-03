به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه ویژگی های تعاونی های ثبت شده در ۳۱ استان کشور در سال ۹۴ را اعلام کرد. بر اساس آمار استخراج شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۴۱۱۱ تعاونی جدید در کشور برای انجام فعالیت های مختلف کسب و کار به ثبت رسیده اند.

در سال مورد اشاره به طور متوسط روزانه بیش از ۱۱ تعاونی در کشور تشکیل و ثبت شده است. مجموع اعضاء این تعاونی ها بالغ بر ۸۴ هزار و ۱۳۶ نفر و تعداد فرصت شغلی ثبت شده در سامانه مذکور بالغ بر ۶۱ هزار و ۳۹۰ نفر و سرمایه اولیه حدود ۷۱۸ میلیارد ریال است.

همچنین متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعداد تعاونی به ترتیب حدود ۲۰ و ۱۵ نفر است. بررسی ها نشان می دهد بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در استان فارس با تعداد ۴۷۱ تعاونی و کمترین آن برای استان قم با تعداد ۲۴ تعاونی است.

بیشترین تعداد تعاونی های ثبت شده به ترتیب در فعالیت های صنعت و کشاورزی با ۱۱۴۳ و ۱۰۳۶ واحد است. تعاونی های کشاورزی با ۱۶ هزار و ۷۴۷ نفر دارای بیشترین اعضا و تعاونی های ساختمان با ۱۳ هزار و ۸۶۳ نفر عضو در مکان بعدی قرار دارد.

همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی های صنعت با ۱۷ هزار و ۳۸۱ نفر و سپس تعاونی های کشاورزی با ۱۲ هزار و ۴۳۷ نفر است. تعداد تشکل های تعاونی ثبت شده در کشور برای سال مذکور ۱۴ اتحادیه بوده که مرتبط با فعالیت های خدماتی است.