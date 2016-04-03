کتاب «حملات روس ها و مقاومت ایرانیان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب «حملات روس ها و مقاومت ایرانیان» اثر هوشنگ خسروبیگی محقق مرکز پژوهش های جوان پژوهشگاه به چاپ رسید.

این پژوهش، نتيجه تلاش علمي هوشنگ خسروبیگی بوده که در گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش های جوان سامان يافته؛ و به تازگی راهی بازار شده است.

اين اثر از سه فصل مختلف، به شرح زیر تشکیل شده است.

فصل اول: تشکیلات نظامی ایران در آغاز دوره قاجاریه

فصل دوم: زمینه ها و حوادث جنگ های ایران و روسیه

فصل سوم: مقاومت های مردمی ایران در جنگ های ایران و روس

خسروبیگی در بخشی از کتاب خود درباره موضوع تحقیق چنین می نویسد:

جنگ های ایران و روس در دوران قاجار یکی از برهه های مهم و سرنوشت ساز تاریخ معاصر ایران است که با پایان غم انگیزشان كه منجر به انعقاد قرارداد هايي ننگين و جدايي بخش هايي از سرزمين پهناورمان گشت، حاوي درس ها و نكات ارزشمند عبرت آموزي براي عموم جامعه خصوصا جوانان است. در خلال اين جنگ ها شاهان قاجار عمدتاً اعتمادي به مردم ايران نداشتند و حس خودباوري ملي در انها بسيار ضعيف بود؛ اما ايرانيان مسلمان غيور با وجود كمي تجهيزات، فقدان آموزش هاي نظامي و نبود حمايت هاي پشتيباني كننده لازم از سوي دربار، دعوت روحانيون و علما را مبني بر جهاد در برابر كفر لبيك گفته، دلاورانه وارد ميدان كارزار شده و صحنه هاي بي بديلي را براي هميشه در لوح تاريخ كشورمان ثبت نمودند. در طول تاريخ اين آب و خاك مقاومت مردمي در برابر متجاوزان به وطن در سخت ترين شرايط وجود داشته است و سعی کردم تا در اين كتاب به تشريح جزييات اين مقاومت قهرمانانه در اين مقطع تاريخي بپردازم.

گرجستان دردوره های مختلف تاریخ ایران غالباً از سرزمینهای متنازع میان ایران و همسایگانش بوده است. سقوط صفویه و اغتشاشات ناشی از آن انگیزه لازم را برای روسها فراهم ساخت تا سیاستهای توسعه نفوذ خود و گسترش مرزها را به مناطق جنوبی و به سوی قفقاز سامانی نو بخشند. وصیت نامه سیاسی منتسب به پطر کبیر گویای تحرک جدید و سامان بخشیده شده روسها در توسعه نفوذ به جنوب در قفقاز و آسیای میانه است. این سیاست آغاز دوره جدید روابط ایران و روسها است. روابطی که گذشته از خسارت های مادی و معنوی منجر به جدا شدن بخشی وسیعی از سرزمین ایران شد. مهمترین رویداد این روابط بروز دو دوره جنگ های ایران و روس و انعقاد دو عهدنامه گلستان و ترکمنچای است. این جنگ ها علیرغم رشادت های ایرانیان، به شکست سپاه قاجار منجر شد. گذشته از نتایج این جنگ ها، بررسی رویدادهای آن نشانگر حضور فعال مردمی در عرصه این نبردها است. حضوری که اگر به درستی از سوی فرمانروایان قاجار سامان دهی می شد می توانست نتایج این جنگ ها را دگرگون سازد.

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