مردم بحرین در محکومیت اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، مردم بحرین در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه بار دیگر در نقاط مختلف تظاهرات گسترده برپا کردند.

بر اساس این گزارش، این تظاهرات در حالی برگزار می شود که هم اکنون مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک در بحرین در حال برگزاری است.

شاهدان عینی اعلام کردند که نظامیان رژیم آل خلیفه همزمان با آغاز این دور از مسابقات سالانه، تدابیر امنیتی در کشور را تشدید کرده اند.

رسانه های عربی نیز اعلام کرده اند که موج سرکوب شهروندان بحرینی توسط نظامیان آل خلیفه همزمان با مسابقات فرمول یک در این کشور تشدید شده است.

تظاهرات کنندگان در جریان اعتراضات خود پلاکاردهایی را در دست گرفتند که بر روی آنها نوشته شده است: «برگزاری فرمول خون در بحرین اشغالی را متوقف کنید».

برخی منابع اعلام کرده اند که طی حدود یک هفته پیش ۵۰ شهروند بحرینی توسط نظامیان آل خلیفه بازداشت شده اند.