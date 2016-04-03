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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۰۹

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان خبر داد:

توزیع ۷ هزار سبد حمایتی بین نیازمندان خوزستان

توزیع ۷ هزار سبد حمایتی بین نیازمندان خوزستان

اهواز - مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان گفت: در طرح ملی فرشتگان رحمت در ایام نوروز هفت هزار سبد حمایتی بین نیازمندان خوزستانی توزیع شد.

علی خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت خیران و داوطلبان جمعیت هلال احمر برای تامین نیازمندی های خانواده های محروم در استان خوزستان اظهار کرد: در اجرای این طرح، هفت هزار سبد غذایی، بهداشتی و کالا با ارزش ریالی هفت میلیارد ریال شامل برنج، روغن، حبوبات، مرغ، ماکارونی، انواع کنسروجات، گوشت، پوشاک، کیف و کفش و مواد شوینده بین نیازمندان شهرها و روستاهای استان توزیع شده است.

وی افزود: حوزه معاونت داوطلبان جمعیت هلال احمر استان خوزستان با تاسی از سیره حضرت علی و ائمه معصومین (ع) در ایام نوروز با اهدای سبدهای بهداشتی، غذایی و کالا، به بیش از ۲۸ هزار فرد نیازمند، معلول، سالمند، زندانی و از کارافتاده خدمت رسانی کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان تصریح کرد: در طول سال، طرح های بشر دوستانه ای از قبیل فرشتگان رحمت، همای رحمت و پروژه‌های داوطلبی و حمایتی به مناسبت‌های مختلف توسط خیران و داوطلبان جمعیت هلال احمر انجام می گیرد که خیران و نیکوکاران خوزستانی می توانند با شرکت در این امور خداپسندانه هلال احمر را یاری کنند تا در راستای رفع نیاز مردم نیازمند، قدم های مؤثر و بلندی برداشته شود.

خدادادی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۲۰۰ داوطلب و کارمند هلال احمر استان در ۱۴۰ خانه داوطلب به منظور جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی هموطنان مشارکت کردند، گفت: جمعیت هلال احمر در این امر خداپسندانه حلقه اتصال بین توان توانمندان و نیاز نیازمندان است و با ساماندهی در جمع آوری کمک های مردمی و بسته بندی و توزیع این اقلام و برپایی چادرهای دریافت کمک های مردمی گامی در راستای ارائه خدمات اجتماعی و دستگیری از نیازمندان بر می دارند.

موسوی با اشاره به آمار شصت درصدی زنان در بخش ورودی دانشگاه های كشور گفت: در این خصوص نیازمند برنامه ریزی مناسب هستیم تا زمینه حضور سازنده زنان در چرخه اقتصادی كشور را فراهم كنیم.

کد مطلب 3589374

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