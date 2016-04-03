۱۲۵ فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در قزوین صادر شد

محمود رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت:با صدور ۱۲۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد در سال گذشته تعداد ۱۰۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد اچباری و ۲۰ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای واحدهای تولیدی استان قزوین صادر شد.

وی افزود: بیشترین تعداد صدور پروانه مربوط به صنعت شیمی و پتروشیمی و صنایع غذایی بوده است.

این مسئول بیان کرد: با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند سامانه اجرا تعداد مراجعه واحدهای تولیدی به استاندارد قزوین کاهش چشمگیری داشته است.

اجرای طرح مشترک نظارت بر بازار

وی از اجرای طرح مشترک نظارت بر بازار ویژه ایام نوروز در قزوین هم خبرداد و گفت: طرح نظارت بر بازار ویژه ایام نوروز با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی قزوین از نیمه دوم اسفند ماه سال گذشته تا ۱۵ فروردین امسال اجرا شد.

مدیرکل استاندارد استان اظهارداشت: ضمن برگزاری جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان ادارات یاد شده، با تهیه برنامه گشت و بازرسی مشترک تعداد ۲ گروه برای انجام بازرسی ها در میادین میوه و تره بار، فروشگاه های عرضه گوشت و مرغ جهت کنترل ترازوها و یک گروه برای کنترل نازل های سوخت تشکیل شد.

وی گفت: در مدت یاد شده ضمن ۷۶۸ مورد بازرسی از ترازوها در این کنترل ها ۱۰ مورد کم فروشی ناشی از کالیبراسیون نشدن ترازو شناسایی شد که متخلفان به اداره کل تعزیرات معرفی شدند.

طاهری اضافه کرد: در این مدت همچنین ۲۸ قلم کالای بدون علامت استاندارد شناسایی و از سطح بازار جمع آوری شد.