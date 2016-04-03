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۱۵ فروردین ۱۳۹۵، ۱۳:۱۳

فرماندار خرمشهر:

پول خرید گندم فقط به بانک کشاورزی خرمشهر واریز خواهد شد

پول خرید گندم فقط به بانک کشاورزی خرمشهر واریز خواهد شد

خرمشهر- فرماندار خرمشهر از واریز شدن پول خرید گندم به کشاورزانی که فقط در بانک کشاورزی خرمشهر حساب باز کرده اند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی پیش از ظهر امروز یكشنبه در جلسه ای به منظور برنامه ریزی ویژه فصل کشت و برداشت گندم در فرمانداری ویژه خرمشهر اظهار کرد: وجه خرید گندم با بانک کشاورزی خرمشهر به منظور واریز هماهنگ شده است و گندم کاران حتما باید حساب در بانک کشاورزی خرمشهر داشته باشند.

وی تصریح کرد: پول خرید گندم فقط به بانک کشاورزی خرمشهر واریز خواهد شد و دیگر حساب های بانک کشاورزی در شهرستانهای دیگر قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نصب علایم و بنرهای هشدار دهنده حریق در مسیر مزارع، ترویج فرهنگ حسنه زکات در بین کشاورزان توسط روحانیون مبلغ، ایجاد امنیت توسط نیروی انتظامی در منطقه کفیشه، حمل و نقل همزمان گندم به سیلوها و جلوگیری از دپوی آن در فضای باز و ایجاد تمهیدات لازم برای سوخت گیری خودروهای کشاورزی از دیگر مصوبات این جلسه در فرمانداری ویژه خرمشهر بود.

کد مطلب 3589382

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