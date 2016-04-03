به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی پیش از ظهر امروز یكشنبه در جلسه ای به منظور برنامه ریزی ویژه فصل کشت و برداشت گندم در فرمانداری ویژه خرمشهر اظهار کرد: وجه خرید گندم با بانک کشاورزی خرمشهر به منظور واریز هماهنگ شده است و گندم کاران حتما باید حساب در بانک کشاورزی خرمشهر داشته باشند.

وی تصریح کرد: پول خرید گندم فقط به بانک کشاورزی خرمشهر واریز خواهد شد و دیگر حساب های بانک کشاورزی در شهرستانهای دیگر قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، نصب علایم و بنرهای هشدار دهنده حریق در مسیر مزارع، ترویج فرهنگ حسنه زکات در بین کشاورزان توسط روحانیون مبلغ، ایجاد امنیت توسط نیروی انتظامی در منطقه کفیشه، حمل و نقل همزمان گندم به سیلوها و جلوگیری از دپوی آن در فضای باز و ایجاد تمهیدات لازم برای سوخت گیری خودروهای کشاورزی از دیگر مصوبات این جلسه در فرمانداری ویژه خرمشهر بود.