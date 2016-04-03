حمید لطفاللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر از جمله مهمترین برنامههای شهرداری در سال جاری را اعمال مدیریت واحد بافت تاریخی و احیای هویت تاریخی آن عنوان کرد.
وی با بیان اینکه برای تحقق این مهم از سال گذشته برنامهریزیهایی صورت گرفته است، ادامه داد: از جمله اینکه در سال جاری برای ساکنین بافت تاریخی تعرفه تشویقی پیشبینی کردیم.
شهردار اردبیل تعرفه تشویقی را شامل صدور پروانه چهارساله، عوارض رایگان خدمات شهری و عوارض رایگان نوسازی برشمرد و تأکید کرد: محدوده اجرای این تعرفه بافت تاریخی شهر اردبیل است.
لطفاللهیان با تأکید به سبقه تاریخی و فرهنگی شهر اردبیل افزود: ضروری است با اقدامات مختلف نسبت به بهسازی بافت تاریخی شهر و احیای هویت تاریخی اقدام شود.
وی ایجاد مدیریت واحد خدمات شهری را از جمله ضروریات ساماندهی شهر اردبیل برشمرد و تأکید کرد: با مدیریت واحد میتوان مهمترین نیازها و کاربریها را در بافت تاریخی تعریف کرد.
شهردار اردبیل با ذکر مثالی به برنامههای شهرداری برای ساماندهی محوطه مجموعه بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با طرحهای مصوب که در جلسات مشترک با دستگاههای اجرایی به تصویب رسیده است این مهم اجرا میشود.
لطف اللهیان با ابراز امیدواری برای تهیه طرح جامع ساماندهی محوطه طی ماههای آتی افزود: با این طرح ساماندهی یکی از مهمترین بخشهای تاریخی شهر اردبیل امکانپذیر خواهد بود.
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