دعوت گزینشی به اجلاس هسته ای واشنگتن به مقبولیت آن ضربه می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا میریوسفی رئیس گروه مطالعات خاورمیانه دفتر مطالعات بین المللی وزارت خارجه و از دیپلماتهای سابق کشورمان در سازمان ملل در مصاحبه با برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتوگو، با اشاره به برگزاری چهارمین اجلاس امنیت هستهای که در واشنگتن برگزار شده است، گفت: در این اجلاس از پنجاه کشور برای شرکت دعوت شده بود و به نظر میرسد برخورد گزینشی و انتخابی برای شرکت کشورها در این اجلاس به اهداف اصلی برگزاری این گونه تالارهای گفت و گو ها ضربه وارد میکند.
وی با بیان اینکه در یک نگاه جهان شمول به مسائل بینالمللی همیشه مکانیزم هایی مورد مقبولیت بیشتری قرار می گیرند که جامعیت بیشتری داشته باشند و این موضوع در ارتباط با مبارزه با تروریسم و خلع سلاح نیز مصداق پیدا میکند، تصریح کرد: در موضوع انرژی هستهای نهادهایی مثل آژانس بینالمللی انرژی اتمی است که کشورهای زیادی عضو آن هستند و میتوانند در ارتباط با مباحثی چون خلع سلاح راهکارهای جهان شمول تر و موثر تری را ارائه کنند. از دیگر سو برخی از اجلاس ها و نهادهای دیگر نیز میتوانند به این نهادهای اصلی در پیشبرد مذاکرات در این زمینه یاری کنند.
این دیپلمات سابق کشورمان با بیان اینکه چهارمین اجلاس امنیت هستهای در واشنگتن فقط با حضور پنجاه کشور برگزار شد، خاطر نشان کرد: در این اجلاس روسیه شرکت نکرد و از کشورهایی مثل پاکستان، هند و رژیم صهیونیستی نیز که عضوNPT نیستند برای شرکت در این اجلاس دعوت شد ولی در مقابل از کشوری مثل ایران که از بنیانگذاران NPT است دعوتی به عمل نیامد.
این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه این دعوت های گزینشی و انتخابی به مقبولیت و جهان شمولی این گونه نشستها لطمه وارد میکند، در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع تروریسم هستهای اشاره کرد و افزود: از سال 2001 و بعد از حملات یازده سپتامبر این موضوع مورد توجه بیشتر کشورها و سازمان های بینالمللی قرار گرفت و در ارتباط با آن بحث و گفت و گوها و فعالیتهای زیادی صورت گرفت.
میریوسفی با اشاره به نگرانی بسیاری از کشورها در ارتباط با این موضوع گفت: پاکستان یکی از کشورهایی است که در ارتباط با بحث تروریسم هستهای در مورد آن نگرانیهای زیادی وجود دارد و به احتمال زیاد علت انصراف پاکستان از شرکت در این نشست علاوه بر مسائل داخلی پاکستان همین امر بوده است.
وی خاطرنشان کرد: مکانیزم هایی که در ارتباط با مسائلی چون خلع سلاح در نظر گرفته میشود هرچقدر جهان شمول تر باشد و کشورهای بیشتری به این گونه اجلاس ها برای مشارکت و رایزنی دعوت شوند کارایی بیشتر و موثرتری خواهند داشت.
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