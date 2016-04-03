نصرت الله حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در نوروز سال جاری ۳۰۰ هزار نفر مسافر با ناوگان عمومی استان همدان از جمله اتوبوس، مینی بوس و سواری ها جابه‌جاشدند، اظهار داشت: نوروز امسال مردم برای مسافرت بیشتر از وسایل نقلیه شخصی استفاده کردند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه هیچ گونه تصادفی با ناوگان عمومی در جاده های استان همدان رخ نداده است، افزود: این موضوع گویای امنیت و آشنایی رانندگان ناوگان عمومی با جاده ها و البته حرفه ای بودن آن ها است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه ۶۰ تیم امداد خودرو نوروز امسال برای خدمت رسانی به در راه ماندگان آماده خدمت بودند، افزود: امسال امداد رسانی به خودرو ها به خوبی انجام شده و هیچ مشکلی وجود نداشت و در مجموع به سه هزار و ۴۹۰ وسیله نقلیه در راه مانده امداد رسانی شد.

حیدری اظهار داشت: از این میان هزار و ۲۹۸ وسیله نقلیه در محل تعمیر و هزار و ۲۹۲ وسیله نقلیه نیز به تعمیر گاه حمل شد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشت.

حیدری در مورد مجتمع های بین راهی نیز اظهار داشت: با بازرسی های روزانه ای که از مجتمع های خدماتی بین راهی انجام شد هیچ گونه مشکلی در زمینه خدمات دهی به مسافران وجود نداشت و خدمات بین راهی به خوبی به مسافران ارائه شد.