مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر، تأکید کرد: در سال جاری علاوه بر انجام کارهای معمول موضوع اجرایی کردن بند ۲۴ اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: در این بند مشخص‌شده که تمامی کالاهای تولیدی در داخل باید استاندارد باشند درحالی‌که تا به امروز تنها پیگیر کالاهایی بودیم که استاندارد اجباری داشتند.

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به اینکه حدود ۴۵۰۰ واحد تولیدی در استان فارس وجود دارد یادآور شد: تا به امروز یک هزار واحد تولیدی در استان فارس را تحت پوشش داشتیم درحالی‌که از این به بعد باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها تمامی واحدهای تولیدی را کنترل کنیم.

رهنما تأکید کرد: استانداردهای تدوین‌شده برای تولیدات وجود دارد اما برای کالاهایی که تاکنون استانداردی برای آن‌ها مشخص نشده باید با همکاری خود تولیدکنندگان، اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و دانشگاه تدوین استانداردهای جدید را مدنظر قرارداد.

وی بابیان اینکه کار مشکلی را در پیش روداریم، گفت: این کار مشکل خواهد بود اما در استان فارس می‌توانیم این بند بسیار مهم را اجرایی کنیم.

مدیرکل استاندارد فارس تصریح کرد: وجود استاندارد برای تولیدکنندگان و مصرف‌کننده بسیار بااهمیت است و به‌طور یقین با استقبال همگان مواجه خواهد شد.