به گزارش خبرگزاری مهر، «مادر» ساخته علی حاتمی، «میم، مثل مادر» ساخته رسول ملاقلی پور، «مهر مادری» به کارگردانی کمال تبریزی، «شیار ۱۴۳» به کارگردانی نرگس آبیار، «خواهران غریب» اثر کیومرث پوراحمد همزمان با هفته گرامیداشت مادر در خانه فرهنگ شیخ هادی به نمایش در می‌آیند.

همزمان با ایام میلاد حضرت فاطمه (س) «هفته فیلم مادر» با پخش آثار فاخر و ماندگار سینمای ایران با محوریت «مادر» برگزار می شود.

حامد علائیان مدیر خانه فرهنگ شیخ هادی گفت: هدف از برگزاری این برنامه گسترش فرهنگ حلم، صبر آرامش و مهربانی است. باشد که با تماشای دوباره این آثار یادآور و قدردان زحمات و رنج های بی پایان مادران پاک و بی‌همتای سرزمین‌مان باشیم.

این برنامه از تاریخ شنبه ۱۴ فروردین ماه با پخش «مادر» ساخته علی حاتمی آغاز شده و با «میم مثل مادر»، «شیار ۱۴۳»، «مهر مادری» ساخته کمال تبریزی، «خواهران غریب» اثر کیومرث پوراحمد ادامه می یابد و در چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه پایان می پذیرد. زمان نمایش فیلم ها ساعت ۱۶:۳۰ و ورود و حضور برای عموم آزاد و رایگان است.