رئیس امور سینمایی فرهنگ و ارشاد فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال جدید برنامه های نقد و بررسی فیلم های گروه هنر و تجربه در شیراز ادامه می یابد، گفت: همچنانی که سال گذشته با شکل گیری سینمای هنر و تجربه در تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نمایش فیلم های این گروه در شیراز میسر شد و هر چهارشنبه نشست های نقد و بررسی به نوبت برگزار شد، در سال جاری نیز از چهارشنبه ۱۸ فروردین این نشست ها فصل تازه خود را آغاز می کند.

مهدی رنجبر از برگزاری نشست نقد و بررسی فیلم «تابور» به کارگردانی وحید وکیلی فر به همراه نمایش آن خبر داد و گفت: چهارشنبه ۱۸ فروردین پس از اکران این فیلم در ساعت ۱۶ نشست نقد و بررسی آن با حضور منتقد و کارگردان اثر برگزار می شود.

وی برنامه آینده نشست های نقد و بررسی هنر و تجربه را اعلام کرد و افزود: در ادامه این نشست ها که در پی اکران فیلم ها انجام می گیرد، چهارشنبه پس از آن، نشست نقد و بررسی فیلم «۲۱ اینچ» در برنامه سینمای هنر و تجربه شیراز قرار دارد.

رنجبر از آغاز اکران سینمای هنر و تجربه خارجی در شیراز نیز خبر داد و گفت: در نوبت اکران فیلم های خارجی گروه هنر و تجربه سه شنبه ۲۴ فروردین یک اثر از سینمای آمریکا با عنوان «صدای سکوت» به کارگردانی ماکسیمون مونیهان نمایش داده می شود.

نشست نقد و بررسی فیلم «تابور» به کارگردانی وحید وکیلی فر ساعت ۱۸ چهارشنبه ۱۸ فروردین برگزار می شود.